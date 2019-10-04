В Волгоградской области День Дона экологи и волонтеры отмечают большой уборкой

Экология 04.10.2019 11:15
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04.10.2019 11:15
Продуктивно, энергично и с пользой для великой реки проводят сегодня День Дона более 100 неравнодушных к проблемам экологии граждан. Как сообщает ИА «Высота 102», волонтеры из Иловли и Волгограда, школьники, сотрудники местной администрации, областного комитета природных ресурсов, природного парка «Донской» в едином порыве собрались на зеленой стоянке в станице Трехостровская Иловлинского района и занялись уборкой прибрежной территории .
Все, что может нанести вред второй по величине реке Волгоградской области, соберут и доставят на мусорный полигон. Затем молодежный экодесант переместится на турбазу Тишанка, где состоится официальное закрытие марафона «Чистый Дон» и всероссийской акции «Вода России». При поддержке Минприроды РФ организатором акции пять лет назад выступило ФГБУ «Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса». Организация волгоградского этапа акции была признана лучшей волонтёрской практикой.
Между тем, работа в рамках нацпроекта «Экология» по сохранению уникальных водных объектов в регионе набирает обороты. В 2020 году предусмотрен целый комплекс мер по восстановлению и расчистке многочисленных водоемов. В первую очередь планируются мероприятия по реабилитации малых рек Донского бассейна, испытывающих в силу негативной водохозяйственной обстановки серьезный дефицит водных ресурсов. Уже разрабатываются проекты по экологической реабилитации озера Лебяжье в городе Урюпинске, а также рек Царица и Сухая Мечетка в Волгограде.
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