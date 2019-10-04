В Волгограде состоится профессиональный турнир бильярдистов

Спорт 04.10.2019 09:10
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04.10.2019 09:10
Лучшие российские мастера бильярдного спорта приедут в Волгоград на ежегодный Открытый Кубок Волгоградской области по бильярдному спорту памяти Владислава Тырина. Это профессиональный турнир с крупным денежным призовым фондом. Порядка 60-ти сильнейших спортсменов поспорят за Кубок — это и многие известные спортсмены, и звезды русского бильярда, в том числе чемпионы Европы и мира, обладатели кубков Европы и России.
Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы турнира, предварительные игры Кубка пройдут на профессиональных бильярдных столах клубов «Девятка» и «7 Бортов» с 4 по 6 октября.
Финальная встреча состоится в воскресенье, 6 октября в бильярдном клубе «7 бортов» по адресу: г.Волгоград ул. 8-ой воздушной армии, 28а, торговый центр «Citrus».
Организаторы Открытого Кубка :
— Федерация бильярдного спорта России;
— Федерация бильярдного спорта Волгоградской области;
— Администрация Волгоградской области;
Генеральный партнер: Компания РУПТУР-БИЛЬЯРД Волгоград.
Справка:
Владислав Тырин — первый вице-призедент Федерации бильярдного спорта Волгоградской области с 2000 по 2013 гг.
Внес неоценимый вклад в развитие бильярдного спорта в регионе. При нем Волгоград стал местом поведения масштабных бильярдных турниров. В 2011 году — Чемпионат Европы, в 2007 году — Открытый Кубок Европы, неоднократно проходили Чемпионаты Южного Федерального округа 2003-2005 гг.
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