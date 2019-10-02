В Волгоград на «Volga Dental Summit» съехались 700 стоматологов из ЮФО

Здравоохранение 02.10.2019 11:44
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02.10.2019 11:44
Сегодня Волгоград принимает участников Открытого Всероссийского стоматологического форума – 2019. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы мероприятия, на крупной профессиональной площадке собрались около 700 специалистов из регионов Южного федерального округа. Город-герой стал местом проведения «Volga Dental Summit» в седьмой раз. С приветственным словом перед гостями выступили ректор Волгоградского медицинского университета Владимир Шкарин, председатель комитета по охране здоровья областного регпарламента Наталья Семенова, главный внештатный стоматолог облздрава Сергей Гаценко.
В течение трех дней для участников будут работать 8 конференций и семинаров, аккредитованных Министерством РФ в рамках непрерывного медицинского образования. Все желающие смогут посетить выставку инновационных технологий стоматологической сферы.
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