Здравоохранение

В Волгоград на «Volga Dental Summit» съехались 700 стоматологов из ЮФО

Здравоохранение 02.10.2019 11:44
669 3
02.10.2019 11:44


Сегодня Волгоград принимает участников Открытого Всероссийского стоматологического форума – 2019. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы мероприятия, на крупной профессиональной площадке собрались около 700 специалистов из регионов Южного федерального округа. Город-герой стал местом проведения «Volga Dental Summit» в седьмой раз. С приветственным словом перед гостями выступили ректор Волгоградского медицинского университета Владимир Шкарин, председатель комитета по охране здоровья областного регпарламента Наталья Семенова, главный внештатный стоматолог облздрава Сергей Гаценко.



В течение трех дней для участников будут работать 8 конференций и семинаров, аккредитованных Министерством РФ в рамках непрерывного медицинского образования. Все желающие смогут посетить выставку инновационных технологий стоматологической сферы. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
В Волгограде облкомздрав принудительно обязали обеспечить инвалида дорогостоящим лекарством
17.09.2019 10:37
8616 13
В волгоградской больнице провели редкую операцию пациентке с эпилепсией
19.09.2019 16:55
6232 0
Гордума Волгограда одобрила строительство детской больницы рядом с ВолГУ
25.09.2019 10:55
8159 14
Здравоохранение
27.09.2019 09:38
Здравоохранение 27.09.2019 09:38
4809 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
27.09.2019 08:26
Здравоохранение 27.09.2019 08:26
8595 8 Обсудить

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
26.09.2019 15:50
Здравоохранение 26.09.2019 15:50
5957 8 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
25.09.2019 10:55
Здравоохранение 25.09.2019 10:55
8159 14 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
24.09.2019 15:33
Здравоохранение 24.09.2019 15:33
2426 3 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
24.09.2019 10:20
Здравоохранение 24.09.2019 10:20
5149 6 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
19.09.2019 16:55
Здравоохранение 19.09.2019 16:55
6232 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
17.09.2019 12:13
Здравоохранение 17.09.2019 12:13
5915 3 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
17.09.2019 10:37
Здравоохранение 17.09.2019 10:37
8616 13 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
04.09.2019 15:54
Здравоохранение 04.09.2019 15:54
8954 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
04.09.2019 09:22
Здравоохранение 04.09.2019 09:22
4077 4 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
28.08.2019 17:23
Здравоохранение 28.08.2019 17:23
5176 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
27.08.2019 17:19
Здравоохранение 27.08.2019 17:19
3644 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
23.08.2019 11:09
Здравоохранение 23.08.2019 11:09
5239 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
23.08.2019 09:20
Здравоохранение 23.08.2019 09:20
1327 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:09
Утром – столб, вечером – радиоволны: волгоградцы ищут «концы» в истории с вышками около домовСмотреть фотографии
15:57
МегаФон стал партнером мирового производителя компьютерных игрСмотреть фотографии
15:55
Все сообщения о минировании ТРЦ в Волгограде оказались ложнымиСмотреть фотографии
14:25
В Волгоградской области прожиточный минимум для пенсионеров в следующем году могут заморозитьСмотреть фотографии
13:52
Безопасность: осторожно — угарный газ
13:49
В Волгограде коррупция обошлась коммерческой фирме в полмиллионаСмотреть фотографии
13:46
В Волгограде на сэкономленные деньги отремонтируют две дорогиСмотреть фотографии
13:45
Сбербанк запускает переводы за рубеж на карты платежных систем Visa и MastercardСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде задержан серийный грабитель цветочных магазиновСмотреть фотографииCмотреть видео
12:50
"Осеннее обострение": в Волгограде из-за угроз эвакуируют торговые центрыСмотреть фотографии
12:38
В Волгоградской области сотрудники "Почты России" взяли себе немного чужих денегСмотреть фотографии
12:16
На жителях Волгоградской области недостаточно экономятСмотреть фотографии
11:44
В Волгоград на «Volga Dental Summit» съехались 700 стоматологов из ЮФОСмотреть фотографии
10:53
В Волгоградской области УФСБ, полиция и Росгвардия масштабно ловят нелегаловСмотреть фотографии
10:10
Руководителя департамента администрации Волгограда оштрафовали за загадки с госзакупкамиСмотреть фотографии
09:58
В Волгоградской облдуме предложили вернуть миллионы рублей на "депутатскую щедрость"Смотреть фотографии
08:56
Как сельская кузница кадров в Волгоградской области поручения президента России выполняетСмотреть фотографии
18:58
После дождя над Волгоградом раскинулась радугаСмотреть фотографии
18:32
Волгоградские собиратели «лайков» в полицейской форме ответили по законуСмотреть фотографии
17:29
Под Волгоградом при расчистке ерика наткнулись на "эхо войны"Смотреть фотографии
17:13
В Волгоградской области два человека погибли в улетевшей с дороги легковушкеСмотреть фотографии
16:54
В Волжском токсичная почва отравила сотни деревьев в паркеСмотреть фотографии
16:48
Хитрый ход «МТС» с платным тарифом за 0 рублей не оценили в Волгоградском УФАССмотреть фотографии
15:46
За неуплату налогов в Волгограде руководителей благотворительного фонда оставили без дома в СочиСмотреть фотографии
15:45
Золотым рыбкам из пруда в Волгограде показали, где синие раки зимуют (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
15:42
Лже-полицейские дают пояснения в полиции Волгограда из-за видео ради лайковСмотреть фотографии
15:17
Муниципальное жилье в центре Волгограда тонет в коммунальной безднеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:02
Волгоградская облдума приняла «тайный» закон о финансах депутатов Смотреть фотографии
13:20
На набережной в Волгограде появятся четыре новых фонтанаСмотреть фотографии
13:13
В Волгограде осужденная бизнесвумен вернет государству 20 миллионов рублейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 