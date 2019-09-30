Остановкам в Волгограде устроили банный день





Остановки общественного транспорта в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах Волгограда сегодня сияют чистотой и прозрачными стеклами. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», рабочие МБУ «Северное» устроили сооружениям банный день.









Сначала остановочные павильоны обдают струей воды, чтобы смыть грязь, затем «купают» еще раз, но уже водой с пеной. Третий, завершающий штрих, смывающий пену – и вид у остановок уже совсем праздничный. Такую процедуру «банщики» из МБУ проводят каждый понедельник и пятницу.









По словам рабочих, эффективнее всего мыть остановки, сделанные из обычного стекла. А вот в павильонах из так называемого «бутылочного» пластика даже после тройного душа могут оставаться на стеклах разводы.









Напомним, ранее в редакцию ИА «Высота 102» жаловались жители Дзержинского района, которые обратили внимание на неопрятный вид остановок.















