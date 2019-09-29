Экология

К деньгам и сытым кабанам: В Волгоградской области на славу уродились желуди

Экология 29.09.2019 15:55
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29.09.2019 15:55


На необычайно большое количество желудей обратили внимание местные жители. Как сообщает ИА «Высота 102», в дубравах Волго-Ахтубинской поймы этой осенью действительно можно наблюдать сплошной ковер из желудей, чего не было, например, в прошлом году. Последние сообщения о большом урожае плодов дуба в Волгоградской области датируются 2013 годом. Тогда погодные условия весны и лета способствовали тому, что лесоводам удалось собрать более 27 тонн желудей, из них 25 тонн — первого класса качества. Для сравнения, в обычные годы объем заготавливаемых желудей составляет 9-12 тонн. Сколько будет собрано в этом году – пока неизвестно. Как правило, часть собранных желудей идет на выращивание новых лесов, которых в регионе катастрофически мало.
Что касается народных примет, то здесь большой простор для воображения. Кто-то верит, что хороший урожай желудей – к суровой зиме, кому-то мерещатся скорые финансовые успехи, а кто-то просто констатирует, что если дубы щедры, то кабаны будут сытые, а белки жирные.

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