Водитель BMW Александр Пак, осужденный к 11 годам колонии строгого режима за убийство в ДТП многодетной волгоградки Екатерины Буравлевой, должен выплатить потерпевшей стороне 5 миллионов рублей моральной компенсации.

Как сообщает ИА «Высота 102», в отношении 74-летнего Пака возбуждено исполнительное производство на основании решения суда. На данный момент за осужденным числится долг в сумме 4999561.39 руб.

Напомним, что Волгоградский областной суд рассматривал дело Александра Пака с участием присяжных заседателей, которые признали мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения. Приговор был обжалован в апелляционной инстанции в Сочи, которая оставила его без изменения.

Пака признали виновным по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга). Ему назначено 11 лет колонии строгого режима. По приговору суда он также должен выплатить потерпевшей стороне 5 миллионов рублей моральной компенсации. Пак вину не признал и настаивал, что намерений убивать женщину у него не было.

Установлено, что все началось с дорожного происшествия. Пак, который управлял BMW X7, задел машину Екатерины Буравлевой, но не остановился. Женщина бросилась за ним, а когда схватилась за ручку двери, то Пак совершил опасный маневр, в результате которого женщина оказалась под колесами внедорожника. Водитель переехал волгоградку и все равно покинул место происшествия. Пострадавшую госпитализировали. Врачи в Волгограде и Москве пытались спасти женщину, но через месяц она скончалась от полученных травм.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!