Сегодня, 23 мая, волжанин Максим Савченко в весовой категории до 90 кг установил мировой рекорд в приседаниях со штангой весом 245 кг без использования экипировки. 19-летний спортсмен выступил под эгидой Международной Ассоциации силового спорта (МАСС).

Как сообщили в ЦПКиО Волгограда, в национальном турнире по силовым видам спорта «Победа» принимают участие более 150 спортсменов из Волгоградской, Ростовской, Астраханской, Саратовской областей и Краснодарского края. Они соревнуются в жиме штанги лежа, в становой тяге, подъеме штанги на бицепс, рывках гири, армлифтинге, армрестлерском нажиме и многом другом.

Максим Савченко стал заниматься пауэрлифтингом три года назад. Сейчас он тренируется в учебно-тренировочном центре «РОСИЧ» в Волжском. В рамках турнира он также планирует побить рекорды в становой тяге и в жиме лежа.

По словам спортсмена, это не первый его рекорд - весной в весе до 82 кг он смог присесть со штангой весом 250 кг.

Фото ЦПКиО





