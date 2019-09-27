В Волгограде столкнулись маршрутка и автобус, есть пострадавшие

Происшествия 27.09.2019 23:24
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27.09.2019 23:24
Авария с участием общественного транспорта произошла сегодня вечером в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на очевидцев. По предварительным данным, на ул. 39-я Гвардейская, недалеко от Первой продольной, столкнулись маршрутка №36 и автобус. Однако на любительском видео автобуса не видно. Известно, что в результате аварии есть пострадавшие. К месту ДТП прибыли два автомобиля "скорой помощи", а также пожарные. Подробности случившегося выясняются.
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