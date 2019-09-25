Волгоградские депутаты истосковались по друг другу и думам о народе (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Политика 25.09.2019 12:57
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25.09.2019 12:57
Сегодня депутаты Волгоградской городской думы вернулись с летних каникул на свои рабочие места. Дебютное в осенней сессии заседание началось с теплых объятий соскучившихся по другу другу слуг народа, а завершилось достаточно оперативно.
Вопросы повестки дня народные избранники щелкали как орешки. В утомительные дискуссии не вступали, на обстоятельных докладах профильных специалистов не настаивали. Только своим коллегам, теперь бывшим, отказать не смогли.
Трое городских слуг народа – Рыгин, Волоцков и Таев – мандаты сдали и по этому случаю выступили с благодарственными речами. На фоне излучающих успех областных законодателей отдельные городские думцы выглядели понуро, словно ощущали себя второгодниками за тесной школьной партой. Другие благоговейно умилялись, кто-то, прищуриваясь, взирал на происходящее с лукавой улыбкой.
Чуть подробнее об атмосфере первого осеннего заседания Волгоградской гордумы – в фоторепортаже ИА «Высота 102».
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