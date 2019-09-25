Экология 25.09.2019 12:49
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25.09.2019 12:49
Решение о понуждении администрации Волгограда принять меры к исключению слива сточных вод на улице Землячки в Дзержинском районе вступило в силу, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой пресс-службу областного суда.
Ранее в Центральный районный суд обратился межрайонный природоохранный прокурор с требованием о возложении на администрацию Волгограда обязанности принять на учет бесхозяйное имущество – канализационную сеть, расположенную на территории, прилегающей к дому № 14 по ул. Землячки , и устранить слив сточных вод на асфальт из канализационного колодца.
В ходе проведенной прокурорской проверки было выявлено, что на участке за ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Волгоградской области с ноября 2018 года по настоящее время происходит излив хозяйственно-бытовых стоков из канализационного колодца на асфальт на участке от улицы Землячки до пересечения с улицей Южно-Уральской. На момент осмотра колодец находился в аварийном состоянии и был переполнен стоками. Согласно данным, представленным Управлением Росреестра по Волгоградской области, в едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о собственнике канализации, расположенной на данной территории.
Судом установлено, что в нарушение требований действующего законодательства, водоотведение по улице Землячки в Дзержинском районе не организовано надлежащим образом. Сточные воды, поступающие на рельеф местности, негативно влияют на окружающую среду. Кроме того, при преобладании биологического фактора загрязнения сточных вод возможна высокая распространенность среди населения и животных гельминтозов, а также инфекционных заболеваний бактериального и вирусного происхождения. В итоге, на администрацию Волгограда возложена обязанность - принять канализационную сеть на учет как бесхозяйное имущество. Данные мероприятия необходимо провести в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу.
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