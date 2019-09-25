Экология

Более миллиона взыскали с жителя Урюпинска за варварскую вырубку дубов

Экология 25.09.2019 10:31
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25.09.2019 10:31


С 48-летнего жителя Урюпинска Алексея Ковалева, осужденного в апреле текущего года за незаконную вырубку дубов, взыскали нанесенный природе ущерб. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по иску Урюпинского межрайонного прокурора с Ковалева взыскано 1,26 миллиона рублей.
Ранее, приговором Урюпинского городского суда Ковалев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).
Установлено, что в ноябре 2018 года Ковалев незаконно вырубил пять сырорастущих дубов и одно сухое дерево в особо охраняемой природной территорий – памятнике природы регионального значения "Черничкин сад". За содеянное его приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 300 тысяч рублей.

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