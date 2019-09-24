«В Москву!»: Губернатор утвердил сенатором экс-председателя Волгоградской облдумы Семисотова





Членом Совета Федерации от исполнительной власти Волгоградской области назначен Николай Семисотов. Такое решение принял губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА "Высота 102". Сегодня глава региона официально вступил в должность. После инаугурации руководитель области провел встречу с Семисотовым, на которой и озвучил свое кадровое решение, направив уроженца хутора Секачи Михайловского района на службу в Москву на благо Волгоградской области. Известно, что в столице Семисотов будет уже завтра, 25 сентября.

На этапе избирательной кампании в соответствии с законодательством кандидаты в губернаторы направляли в облизбирком сведения о трех кандидатах на должность сенатора, один из которых в случае победы выдвиженца получает должность. Андрей Бочаров называл Николая Семисотова, Артема Фоминых и Любовь Васильеву.

Второго сенатора от законодательного органа власти в ближайшее время выберут депутаты Волгоградской облдумы. Члены Совфеда назначаются на срок полномочий губернатора и регпарламента. Последние пять лет Волгоградскую область в верхней палате парламента России представляли олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева (от законодательного органа власти) и председатель общественной организации многодетных семей Елена Попова (от исполнительной).

Николай Семисотов являлся председателем Волгоградской облдумы прошлого созыва (2014 – 2019). По итогам выборов, состоявшихся 8 сентября, избран депутатом по Михайловской территориальной группе от «Единой России». Освободившийся мандат Семисотова бесхозным не останется – в самые ближайшие дни партия власти назовет имя счастливчика, которому он достанется.



