Расследования

В Волгограде небедный коммерсант обманул налоговую на 38 миллионов рублей

Расследования 20.09.2019 15:15
3384 7
20.09.2019 15:15


Почти 38 с половиной миллионов рублей скрыл от государства руководитель коммерческой организации по продаже в Волгограде продуктов питания.  Теперь бизнесмен обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину.
По версии следствия, в 2016 - 2017 годах глава фирмы уклонился от уплаты налогов путем искусственного занижения в декларациях налогооблагаемой базы посредством перераспределения прибыли между шестью подконтрольными организациями, которые находились на упрощенной системе налогообложения. Вину в инкриминируемом деянии коммерсант не признает. В рамках расследования  уголовного дела арестовано имущество обвиняемого (земельные участки, транспортные средства и нежилые помещения) общей стоимостью около 40 миллионов рублей. 

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.
Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Краснооктябрьский районный суд Волгограда.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
В Волгограде огласили приговор по громкому делу о покушении на чемпиона Европы по кикбоксингу
17.09.2019 14:36
32166 10
Убийц таксиста ищут в Волгограде и Калмыкии
06.09.2019 13:15
19711 3
Волгоградскому генералу Музраеву спустя 4 месяца в Лефортово разрешили прочесть письма дочери
20.09.2019 14:15
17252 57
Расследования
20.09.2019 14:15
Расследования 20.09.2019 14:15
17252 57 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.09.2019 12:59
Расследования 20.09.2019 12:59
1897 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.09.2019 12:17
Расследования 20.09.2019 12:17
3350 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.09.2019 11:45
Расследования 20.09.2019 11:45
5416 16 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.09.2019 10:18
Расследования 20.09.2019 10:18
1035 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.09.2019 17:06
Расследования 19.09.2019 17:06
4963 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.09.2019 14:09
Расследования 19.09.2019 14:09
3218 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.09.2019 18:46
Расследования 18.09.2019 18:46
12169 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.09.2019 12:22
Расследования 18.09.2019 12:22
2247 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.09.2019 18:06
Расследования 17.09.2019 18:06
16303 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.09.2019 14:36
Расследования 17.09.2019 14:36
32166 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.09.2019 11:36
Расследования 17.09.2019 11:36
5821 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
16.09.2019 17:22
Расследования 16.09.2019 17:22
2002 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.09.2019 14:34
Расследования 14.09.2019 14:34
17760 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.09.2019 12:51
Расследования 14.09.2019 12:51
7990 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:22
Увидели Лосева : В Волгограде открыли памятник художникуСмотреть фотографии
16:37
В Волгоградской области замирают стройкиСмотреть фотографии
16:02
«Вскрытие ужаснуло»: часть обновленного мостового перехода через Волжскую ГЭС готовят к сдаче (ФОТОРЕПОРТАЖ) Смотреть фотографии
15:15
В Волгограде небедный коммерсант обманул налоговую на 38 миллионов рублейСмотреть фотографии
15:02
Администрацию Волгограда «приговорили» к ликвидации 15 свалок в городских лесахСмотреть фотографии
14:15
Волгоградскому генералу Музраеву спустя 4 месяца в Лефортово разрешили прочесть письма дочери Смотреть фотографии
13:12
Жителям Волгоградской области вернули деньги по двойным платежкамСмотреть фотографии
12:59
Бродячего убийцу убрали с улиц ВолгоградаСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде поднимают закатанные в асфальт люкиСмотреть фотографии
12:17
Обманутым дольщикам скандального долгостроя под Волгоградом бросили спасательный кругСмотреть фотографии
11:45
Махинация на 15 миллионов при расчистке ерика в Волгоградской области потянула на уголовное делоСмотреть фотографии
10:18
Осужденному в Астрахани мошеннику светит новый срок за продажу чужих квартир в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:10
Банан в помощь!: В Волгограде горожане рванули на работу на велосипедахСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде начато расследование массовой гибели птиц и рыбы в пруду в жилом комплексе Смотреть фотографии
09:18
В Волгограде разыскивают вора с буквой «Н» на майкеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:06
В Волгоград из Германии экстрадировали вербовщика в террористыСмотреть фотографии
16:54
Губернатор Волгоградской области пришел с цветами к Валентине Матвиенко и получил совет про перезагрузкуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
Для новой Волгоградской облдумы готовят подарки на миллион рублейСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде ураган разорвал в клочья коррупциюСмотреть фотографии
14:09
Убил из-за яблок: житель Волгоградской области сядет на 12 лет за смерть 7-летнего пасынкаСмотреть фотографии
13:58
Волгоградское УФАС оштрафовало энергетиков на 600 тысяч за нерасторопностьСмотреть фотографии
12:15
Сотрудники УФСБ накрыли под Волгоградом подпольный цех бутлегеров с тоннами алкоголяСмотреть фотографииCмотреть видео
12:10
Волгоградец остался без дома (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:03
На юге Волгограда завод по переработке алюминия регулярно отравлял воздухСмотреть фотографии
09:54
В Волгоградской области ведут розыск сбившего ребенка водителяСмотреть фотографии
08:38
Засушливый сентябрь в Волгоградской области остановил волну грибных отравленийСмотреть фотографии
18:46
В Волгоградской области чиновника оштрафовали за подделку решения думыСмотреть фотографии
16:39
В Волгограде «игравшую» не по правилам УК выгнали с рынка ЖКХСмотреть фотографии
16:03
В Волгограде социальная служба незаконно обделила ветерана трудаСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде на проблемном перекрестке установят подвесные светофорыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 