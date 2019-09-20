Почти 38 с половиной миллионов рублей скрыл от государства руководитель коммерческой организации по продаже в Волгограде продуктов питания. Теперь бизнесмен обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину.

По версии следствия, в 2016 - 2017 годах глава фирмы уклонился от уплаты налогов путем искусственного занижения в декларациях налогооблагаемой базы посредством перераспределения прибыли между шестью подконтрольными организациями, которые находились на упрощенной системе налогообложения. Вину в инкриминируемом деянии коммерсант не признает. В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемого (земельные участки, транспортные средства и нежилые помещения) общей стоимостью около 40 миллионов рублей.





Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.

Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Краснооктябрьский районный суд Волгограда.



