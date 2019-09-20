Волгоградскому генералу Музраеву спустя 4 месяца в Лефортово разрешили прочесть письма дочери

Расследования 20.09.2019 14:15
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20.09.2019 14:15
Советник председателя СК РФ Александра Бастрыкина Михаил Музраев наконец-то смог получить письма от своих родственников. Ранее, по каким-то причинам, вся почта, направленная в адрес генерал-лейтенанта, который находится под арестом в московском изоляторе «Лефортово», блокировалась. «Даже письма 14-летней дочери не пропускали. Сейчас Михаил Кандуевич может хотя бы поддерживать связь с семьей. Вместе с тем, нам до сих пор не дают никаких документов по делу. Беззаконие продолжает твориться. Человек сидит уже почти 4 месяца и ничего»,- рассказал ИА «Высота 102» Владимир Семенцов - адвокат подследственного экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области. По словам защитника, удовлетворительное состояние здоровья Михаила Музраева поддерживается с помощью лекарств, медицинскую помощь генерал получает. Вчера в изоляторе прошли следственные действия в рамках расследования уголовного дела. Подробности не разглашаются.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», Лефортовский районный суд Москвы продлил срок ареста подследственного экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области до 10 ноября. Михаил Музраев обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса РФ: п «а» ч. 2 ст. 205 «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору» и ч. 1 ст. 222 «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Расследованием дела занимается Следственное управление ФСБ.
О задержании Михаила Музраева - советника председателя СК РФ Александра Бастрыкина, а также бизнесмена Владимира Зубкова стало известно в начале июня. Изначально в ФСБ заявили, что Михаил Музраев и волгоградский предприниматель Владимир Зубков задержаны «в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и угроз в его адрес». Загадочная история с поджогом произошла ночью 16 ноября 2016 года. Неизвестные проникли на территорию частного домовладения, расположенного в Тракторозаводском районе Волгограда, где один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь одну из стен дома, находившегося в пользовании губернатора Волгоградской области и его семьи. Так как преступление могло быть связано со служебной деятельностью главы региона, было возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога» и «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности». В рамках расследования уголовного дела о покушении на жизнь главы региона был также задержан бывший арендатор Центрального рынка Евгений Ремезов. Его этапировали в Волгоград из Москвы в конце мая.
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