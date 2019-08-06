Расследования

Под покровом ночи суд в Москве продлил арест генералу Музраеву - помощнику главы СКР Бастрыкина

Расследования 06.08.2019 12:40
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06.08.2019 12:40

Решение продлить срок ареста подследственного экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева до 10 ноября  принял Лефортовский районный суд Москвы. Как сообщает ИА «Высота 102», заседание суда проходило в закрытом режиме и продолжалось до позднего вечера 5 августа. По мнению адвоката Владимира Семенцова, в отношении Михаила Музраева продолжается правовой беспредел. «Когда мы ознакомились с материалами дела, оказалось, что в него вшиты документы на продление ареста другого подследственного - Владимира Зубкова. Судья куда-то уходил, разбирался. То есть было грубейшее нарушение. В зале суда присутствовал представитель генпрокуратуры, который сидел, потупив глаза, и не вмешался. Пришел арестовывать человека и даже не заглянул в материалы дела. Зато благодаря тому, что в дело Михаила Музраева попали документы из дела Зубкова мы узнали, что он отрицает свою вину и утверждает, что никогда не обращался к Ремезову с просьбой поджечь дом губернатора Бочарова в интересах Музраева», - рассказал защитник. Позже, по словам адвоката Владимира Семенцова, выяснилось, что в дело Владимира Зубкова были вшиты и пронумерованы листы, относящиеся к делу Михаила Музраева. То есть следователи СУ ФСБ по каким-то причинам перепутали документы.
Сторона защиты генерал-лейтенанта Музраева настаивала на любой другой мере пресечения, не связанной с лишением свободы. По разрешению судьи следствие попросили конкретно с указанием фактов обосновать, почему Михаил Музраев не может ждать окончания следствия вне стен СИЗО. «Никаких конкретных фактов от следователя мы не услышали, только общие фразы типа «есть основание, что может скрыться». Вообще ситуация идиотская - передо мной прошнурованное дело с документами на продление ареста Зубкова, но при этом судья принял решение о продлении ареста Музраева. Кроме того, оглашая решение, судья использовал формулировку «обоснованное подозрение» из старого решения суда, когда Михаилу Музраеву еще не было предъявлено обвинение», - заметил адвокат Владимир Семенцов, который сказал, что за свою многолетнюю практику такого еще не встречал.
«Месяц не пускают адвокатов к подзащитному, что-то хитрят, изворачиваются, вместо того, чтобы делать все по закону. Защитник рассказал ИА «Высота 102», что генерал - лейтенант юстиции Михаил Музраев сохраняет бодрость духа и возмущен правовыми нарушениями.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», следственное управление ФСБ России предъявило Михаилу Музраеву обвинение по двум статьям Уголовного кодекса РФ : п «а» ч. 2 ст. 205 «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору» и ч. 1 ст. 222 «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Михаил Музраев вину не признает.

О задержании Михаила Музраева  - бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области, советника председателя СК РФ Александра Бастрыкина, а также бизнесмена Владимира Зубкова стало известно 10 июня. Изначально в ФСБ заявили, что Михаил Музраев и волгоградский предприниматель Владимир Зубков задержаны «в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области Бочарова А.И. и угроз в его адрес». 

В рамках  расследования уголовного дела о покушении на жизнь главы региона, возбужденного по статьям «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога» и «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности», был также задержан бывший арендатор Центрального рынка Евгений Ремезов. Его этапировали в Волгоград из Москвы в конце мая.  
Как ранее сообщало ИА «Высота 102» , ночью 16 ноября 2016 года неизвестные проникли на территорию частного домовладения, расположенного в Тракторозаводском районе Волгограда, где один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь одну из стен дома, находившегося в пользовании губернатора Волгоградской области и его семьи. Так как преступление могло быть связано со служебной деятельностью главы региона, было возбуждено уголовное дело.

 

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