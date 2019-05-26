Расследования 25.05.2019 16:11
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25.05.2019 16:11
Евгений Ремезов, которого следствие подозревает в организации покушения на жизнь Андрей Бочарова, этапирован в Волгоград из Москвы. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области. Евгений Ремезов был задержан в Москве 23 мая в рамках расследования уголовного дела о покушении на жизнь главы региона, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога), ч.3 ст.30, пп. «а», «б» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности).
Напомним, ночью 16 ноября 2016 года неизвестные проникли на территорию частного домовладения, расположенного в Тракторозаводском районе Волгограда, где один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь одну из стен дома. Учитывая, что указанное жилое помещение находилось в пользовании губернатора Волгоградской области и его семьи, и что преступление могло быть связано со служебной деятельностью главы региона, по данному факту было возбуждено уголовное дело.
В результате слаженной работы следователей регионального управления СКР, а также оперативных сотрудников областного УФСБ России и МВД удалось установить лиц, причастных к расследуемым событиям. Ими оказались пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой являлся бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов.
По данным следствия, еще в 2003 году Ремезов, известный в Волгограде как успешный коммерсант, а в узких кругах считавшийся «криминальным авторитетом», на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тысяч кв.м. на главном муниципальном рынке города. Указанные торговые площади он сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким предпринимателям, получая взамен колоссальную прибыль. Глава региона в целях восполнения бюджета Волгоградской области стал предпринимать активные меры по возвращению в муниципальную собственность стратегических объектов недвижимости, ранее переданных в аренду физическим и юридическим лицам.
Когда все судебные тяжбы были проиграны, Ремезов решил устранить высокопоставленного чиновника. Совершить это преступление он поручил своим доверенным лицам – членам возглавляемой им преступной группы, а сам в это время выехал за пределы Российской Федерации, тем самым создавая алиби, на случай, если сообщники будут задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Как выяснилось в ходе расследования этого уголовного дела, на счету криминальной группировки, существовавшей с 2012 года, еще несколько дерзких преступлений, в том числе, уничтожение павильона, установленного без согласования Ремезова на его коммерческой территории, избиение одного из руководителей муниципального предприятия «Центральный рынок», с которым в тот момент велись судебные тяжбы, а также вмешательство в бизнес-конфликты приятеля лидера группы, проблемы которого тоже решались исключительно силовыми приемами: путем причинения тяжких телесных повреждений потерпевшим и сожжения их дорогостоящего имущества. При этом все преступления тщательно планировались, соблюдалась строгая конспирация, каждый соучастник четко знал отведённую ему роль.
Один из сообщников Ремезова еще два года назад выехал в Соединенные Штаты Америки, где сейчас, по данным оперативных служб, отбывает наказание за преступление, совершенное на территории этого государства. Еще двое членов преступной группы отбывают наказание в местах лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью волгоградскому бизнесмену, которое они совершили также по личному распоряжению Евгения Ремезова.
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