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Музей-панорама «Сталинградская битва» представит проект к 120-летию маршала Малиновского

Актуально 18.09.2019 13:20
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18.09.2019 13:20


Презентация передвижной выставки «Из архива Маршала Малиновского. К 120-летию» состоится в музее-панораме «Сталинградская битва» 20 сентября. Ее организатором выступает «Воинский собор» — Благотворительный фонд по увековечиванию памяти воинов Русской Армии, павших в Первую мировую войну 1914-1918 гг., сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея.
Выставочный проект, поддержанный Фондом президентских грантов, посвящен 120-летию со дня рождения выдающегося советского полководца, Маршала Советского Союза Родиона Малиновского – участника четырех войн, Георгиевского кавалера, дважды Героя Советского Союза, министра обороны СССР (1957-1967 гг.). В период Сталинградской битвы Родион Яковлевич командовал войсками 2-й гвардейской армии, которая  во взаимодействии с другими частями и соединениями пресекла попытку деблокады окруженной под Сталинградом немецко-фашистской группировки.
Основу экспозиции составили документы из личного архива дочери маршала Натальи Родионовны Малиновской.  Впервые будут представлены и материалы из фондов Российского государственного военно-исторического архива, Центрального архива Министерства обороны РФ, Центрального музея Вооруженных Сил РФ, Государственного исторического музея и Государственного центрального музея современной истории.
Представленную выставку увидят и в других городах, с которыми связана воинская биография маршала Малиновского — в Москве, Санкт-Петербурге, а также Калужской, Воронежской, Ростовской и Белгородской областях.

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