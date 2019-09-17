



Уроженец Котово, который работал в мусорной компании в Москве, осужден за убийство 16-летней студентки из Волгоградской области и 19-летней жительницы Подмосковья к 25 годам особого режима. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в СУ СКР по Волгоградской области, 41-летний мужчина, согласно приговору суда, первые три года из 25-ти проведет в тюрьме.

Следствием и судом установлено, что утром 20 сентября 2018 года осужденный, проезжая по рабочему поселку Елань, увидел 16-летнюю студентку местного колледжа, которую попросил показать ему дорогу. В действительности, как установили следователи, это был предлог. Как только девушка села в машину, злоумышленник, насильно удерживая её в салоне и угрожая расправой, целенаправленно повез потерпевшую за пределы населенного пункта с целью совершения преступления. В Воронежской области обвиняемый, избив несовершеннолетнюю пассажирку и причинив ей ножевое ранение, изнасиловал её, а затем задушил. Тело убитой он спрятал недалеко от автодороги в лесополосе, после чего скрылся. Задержали убийцу оперативники уголовного розыска ГУ МВД по Волгоградской области.

Раскрыв это убийство и изучив личность фигуранта, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности и даже успел 9 лет отбыть в местах лишения свободы за сексуальное насилие в отношении малолетней, следователи предположили, что мужчина может быть причастен к совершению других особо тяжких преступлений не только на территории Волгоградской области, но и в других регионах России, где он бывал ранее. Следственно-оперативной группой был проделан колоссальный объем работы по изучению схожих по почерку нераскрытых уголовных дел. В результате удалось собрать неопровержимые доказательства причастности злоумышленника к убийству 19-летней жительницы Московского региона, под давлением которых он признался, что в августе 2018 года задушил попутчицу, которую подвозил до города Подольска. Её тело он спрятал на пустыре недалеко от Домодедовского шоссе. Со слов рецидивиста причиной расправы над девушкой стал внезапный конфликт из-за оплаты проезда. Эксперты подтвердили, что потерпевшая скончалось от механической асфиксии.



