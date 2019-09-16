Экология 16.09.2019 14:12
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16.09.2019 14:12
«Добыча песка», взволновавшая жителей хутора Бобры оказалась деятельностью по созданию запасов донных отложений для нужд города Краснослободска. В распоряжении ИА «Высота 102» есть документы, свидетельствующие о том, что ООО «Агросервис - Инновация» занимается дноуглубительными работами, вывозит и складирует на своей базе грунт, согласно договору с ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей». Еще в марте текущего года комиссия по ЧС и пожарной безопасности города Краснослободска Волгоградской области приняла решение о создании запасов донных отложений в количестве 10000 кубометров путем расчистки русловой части Волги. Деньги из бюджета городского поселения ООО «Агросервис - инновация» получает при фактическом заборе донных отложений на нужды города, а неиспользованные запасы реализует по собственному усмотрению. При этом, непонятно, как контролируются объемы добытых «донных отложений».
Напомним, ранее ИА «Высота 102» рассказало о том, что работа тяжелой техники в районе пляжа у хутора Бобры вызвала подозрения бдительных граждан. Журналисты проследили путь машин с материалом, похожим на чистейший речной песок, и оказались у ворот базы в Краснослободске, где, как следует из вывески, работает фирма «Агросервис - Инновация». Согласно данным из открытых источников, компания занимается, в том числе, продажей и доставкой песка.
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