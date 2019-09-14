Сельским поселениям Волгоградской области дали денег на дороги

Экономика 14.09.2019 18:14
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14.09.2019 18:14
Администрация Волгоградской области распределила 229,4 миллиона рублей субсидии между бюджетами городских и сельских поселений на ремонт дорог. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, средства пойдут на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2019 году. Отметим, что распределение субсидий на ремонт дорог в размере более 136,6 миллиона рублей было произведено еще в мае текущего года. Согласно новому постановлению, общей размер субсидий скорректирован в сторону увеличения, также выросло количество муниципальных образований, куда направляются «дорожные» миллионы.
Так, больше всего денег из областного бюджета на дороги по-прежнему получит Краснослободск – более 38,3 миллиона рублей. Верхнепогроменское сельское поселение Среднеахтубинского района – более 26,9 миллиона рублей. Городской округ город Михайловка и город Урюпинск – 24,9 и 24,7 миллиона рублей соответственно. На дороги Дубовского района выделено свыше 11 миллионов рублей, город Фролово – более 12,8 миллиона рублей, Городищенское городское поселение – свыше 14 миллионов рублей. Бюджетные субсидии также получили город Камышин (7,7 миллиона), Светлоярский район (4,3 миллиона), Котово (6,8 миллиона рублей), Палласовка (8,1 миллиона), Иловля (6,4 миллиона), Котельниково (9,6 миллиона), Чернышковское городское поселение (7,8 миллиона), Алексеевское сельское поселение (4,1 миллиона), Качалинское сельское поселение (2,4 миллиона), Клетское сельское поселение (4 миллиона), Ольховское сельское поселение (9,6 миллиона) и Старополтавское сельское поселение (4,9 миллиона).
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