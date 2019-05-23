В Волгоградской области по районам распределили "дорожные" миллионы

Экономика 23.05.2019 14:47
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23.05.2019 14:47
Десять муниципальных образований в Волгоградской области получат субсидии из бюджета региона на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в текущем году. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, всего распределено 183,6 миллиона рублей. Больше всех средств получит город Краснослободск Среднеахтубинского района - 48,8 млн. рублей. Более 35,7 млн. рублей субсидий будет направлено Верхнепогроменскому сельскому поселению этого же района. Примерно одинаковую сумму получат на ремонт дорог Михайловка и Урюпинск - 24,9 млн. и 25,5 млн. рублей соответственно. Дубовский муниципальный район отремонтирует автомобильных дорог на 11,1 млн. рублей, а Городищенское городское поселение - на 15 миллионов. Субсидии также выделяются Качалинскому сельскому поселению Суровикинского района в размере 2,4 млн. рублей, городу Палласовка - 8,1 млн., Клетскому сельскому поселению - 4 млн. рублей.
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