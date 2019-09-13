Расследования

В Волгограде на 17 лет осудили убийцу матери двоих малышей

Расследования 13.09.2019 14:36
1900 0
13.09.2019 14:36


Сегодня оглашен приговор по громкому делу о страшном убийстве в хуторе Варламов Городищенского района. 13 октября прошлого года грабитель проник в частный дом, чтобы найти деньги, и забил молотком 42-х летнюю женщину на глазах ее малолетних детей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину, с учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил убийцу к 17 годам и 10 дням лишения свободы.  
В судебном заседании установлено, что подсудимый в конце сентября 2018 года осуществлял строительство гаража на территории частного домовладения, расположенного в хуторе Варламов Городищенского района.
Через несколько дней после завершения работ мужчина решил вернуться в дом нанимателей с целью хищения денежных средств. Некоторое время он наблюдал за членами семьи, находясь неподалеку от их дома. 
Рано утром злоумышленник, заметив, что глава семьи ушел в поле, проник в домовладение и начал искать деньги. В это время дома находилась хозяйка с двумя сыновьями 2 и 4 лет.
После того как женщина обнаружила злоумышленника, он набросился на нее и зверски нанес несколько ударов молотком. Женщина скончалась на месте.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Несмотря на то, что в ходе расследования уголовного дела убийца полностью признавал свою вину, в суде он отказался от ранее данных показаний и частично признал лишь участие в разбойном нападении, убийство потерпевшей он отрицал. Адвокат просил суд вынести по делу оправдательный приговор.
Вместе с тем государственным обвинением суду представлены исчерпывающие доказательства причастности мужчины к инкриминируемым деяниям.
Также удовлетворено исковое заявление стороны потерпевших о взыскании с подсудимого 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Приговор в законную силу не вступил.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
В Волгограде рассекретили причины обрушения склона "Волгоград Арены" сразу после окончания ЧМ-2018
29.08.2019 16:21
21815 35
"Привет от беглого олигарха?": "Красный Октябрь" в Волгограде пытались взять "на абордаж"
15.08.2019 18:14
20625 5
В Волгограде обвиняемый в покушении на убийство чемпиона Европы по кикбоксингу сказал последнее слово (ВИДЕО)
12.09.2019 14:01
15625 8
Расследования
13.09.2019 12:38
Расследования 13.09.2019 12:38
553 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.09.2019 18:01
Расследования 12.09.2019 18:01
8734 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.09.2019 16:58
Расследования 12.09.2019 16:58
2986 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.09.2019 15:07
Расследования 12.09.2019 15:07
1548 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.09.2019 14:01
Расследования 12.09.2019 14:01
15625 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.09.2019 11:22
Расследования 12.09.2019 11:22
2396 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.09.2019 13:11
Расследования 11.09.2019 13:11
4961 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.09.2019 11:03
Расследования 11.09.2019 11:03
1163 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.09.2019 09:46
Расследования 11.09.2019 09:46
6288 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.09.2019 16:03
Расследования 10.09.2019 16:03
3776 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.09.2019 12:10
Расследования 10.09.2019 12:10
15108 33 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.09.2019 10:44
Расследования 10.09.2019 10:44
1830 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.09.2019 12:08
Расследования 09.09.2019 12:08
5114 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
08.09.2019 16:45
Расследования 08.09.2019 16:45
7274 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.09.2019 14:37
Расследования 06.09.2019 14:37
6544 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:44
МегаФон показал рекордные скорости 5G в РоссииСмотреть фотографии
14:20
Не для слабонервных: Под Волгоградом мотострелки на БМП проходят испытание водойСмотреть фотографииCмотреть видео
14:13
Волгоград попал в пилотный проект федеральной программы обновления городского транспортаСмотреть фотографии
13:43
Правоту в битве с «ритуальной нечистью» Волгограда УФАС доказало в очередном судеСмотреть фотографии
13:35
В Волгограде рецидивист поджег чужое авто ради зрелищаСмотреть фотографии
12:58
Выездное совещание секретаря Совбеза в Волгограде. Подробности и фоторепортажСмотреть фотографии
12:38
Суд в Волгограде отправил обманщицу 28 пенсионеров в колонию-поселениеСмотреть фотографии
11:37
К руководству природного парка Волго-Ахтубинская пойма у прокуроров возникли вопросыСмотреть фотографии
11:24
В Волгограде секретарь Совбеза Патрушев собрал секретное выездное совещание (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:35
Регистрация открыта: «Серебряных» волонтеров приглашают на форумСмотреть фотографии
10:13
После многомесячных мытарств к жителям поселка в Волгограде пришла водаСмотреть фотографии
10:12
Владимир Жириновский отказался от депутатства в Волгоградской облдуме Смотреть фотографии
08:59
Мобильное приложение банка «Открытие» вошло в число лучших по версии Go MobileСмотреть фотографии
20:11
Сквозь пальцы?: подозрительная добыча песка взволновала жителей хутора Бобры под Волгоградом Смотреть фотографииCмотреть видео
18:01
Приговор по делу о взрыве дома в Волгограде оставили в силеСмотреть фотографии
16:58
Верховный суд РФ подтвердил приговор подстрекателю к убийству авторитетного бизнесмена в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:48
Депутат Госдумы от Волгоградской области: детям вернут Есенина и ВысоцкогоСмотреть фотографии
15:45
В Волгограде коммерсант поплатился за отказ в трудоустройстве женщины «за 40»Смотреть фотографии
15:07
В Волжском на многодетную мать завели дело после падения ее ребенка с 5 этажаСмотреть фотографии
14:43
В Волгограде на новый маршрут вышли современные микроавтобусыСмотреть фотографии
14:27
Торжества в честь святого покровителя Волгограда - ФОТОРЕПОРТАЖ ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
14:01
В Волгограде обвиняемый в покушении на убийство чемпиона Европы по кикбоксингу сказал последнее слово (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
13:30
В Волгоградской области ликвидируют очаг бешенства животныхСмотреть фотографии
12:45
Над колонией в Волгоградской области пролетел беспилотник с «сюрпризом»Смотреть фотографии
12:14
В Волгоградской гордуме грядут депутатские рокировки Смотреть фотографии
12:01
«Ростелеком» обеспечил бесперебойное видеонаблюдение на выборахСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде троих студентов ВУЗов надолго посадили за амфетамин и гашишСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области с начала года закрылись 3,6 тысячи организацийСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде задержана экс-координатор штаба НавальногоСмотреть фотографии
10:00
Замглавврача больницы в Волгоградской области наказан за игнорирование обращения о заболевании туберкулезомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 