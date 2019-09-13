В Волгограде на 17 лет осудили убийцу матери двоих малышей

Расследования 13.09.2019 14:36
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13.09.2019 14:36
Сегодня оглашен приговор по громкому делу о страшном убийстве в хуторе Варламов Городищенского района. 13 октября прошлого года грабитель проник в частный дом, чтобы найти деньги, и забил молотком 42-х летнюю женщину на глазах ее малолетних детей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину, с учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил убийцу к 17 годам и 10 дням лишения свободы.
В судебном заседании установлено, что подсудимый в конце сентября 2018 года осуществлял строительство гаража на территории частного домовладения, расположенного в хуторе Варламов Городищенского района.
Через несколько дней после завершения работ мужчина решил вернуться в дом нанимателей с целью хищения денежных средств. Некоторое время он наблюдал за членами семьи, находясь неподалеку от их дома.
Рано утром злоумышленник, заметив, что глава семьи ушел в поле, проник в домовладение и начал искать деньги. В это время дома находилась хозяйка с двумя сыновьями 2 и 4 лет.
После того как женщина обнаружила злоумышленника, он набросился на нее и зверски нанес несколько ударов молотком. Женщина скончалась на месте.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Несмотря на то, что в ходе расследования уголовного дела убийца полностью признавал свою вину, в суде он отказался от ранее данных показаний и частично признал лишь участие в разбойном нападении, убийство потерпевшей он отрицал. Адвокат просил суд вынести по делу оправдательный приговор.
Вместе с тем государственным обвинением суду представлены исчерпывающие доказательства причастности мужчины к инкриминируемым деяниям.
Также удовлетворено исковое заявление стороны потерпевших о взыскании с подсудимого 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Приговор в законную силу не вступил.
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