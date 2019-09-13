В Волгограде на 17 лет осудили убийцу матери двоих малышей





Сегодня оглашен приговор по громкому делу о страшном убийстве в хуторе Варламов Городищенского района. 13 октября прошлого года грабитель проник в частный дом, чтобы найти деньги, и забил молотком 42-х летнюю женщину на глазах ее малолетних детей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину, с учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил убийцу к 17 годам и 10 дням лишения свободы.

В судебном заседании установлено, что подсудимый в конце сентября 2018 года осуществлял строительство гаража на территории частного домовладения, расположенного в хуторе Варламов Городищенского района.

Через несколько дней после завершения работ мужчина решил вернуться в дом нанимателей с целью хищения денежных средств. Некоторое время он наблюдал за членами семьи, находясь неподалеку от их дома.

Рано утром злоумышленник, заметив, что глава семьи ушел в поле, проник в домовладение и начал искать деньги. В это время дома находилась хозяйка с двумя сыновьями 2 и 4 лет.

После того как женщина обнаружила злоумышленника, он набросился на нее и зверски нанес несколько ударов молотком. Женщина скончалась на месте.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Несмотря на то, что в ходе расследования уголовного дела убийца полностью признавал свою вину, в суде он отказался от ранее данных показаний и частично признал лишь участие в разбойном нападении, убийство потерпевшей он отрицал. Адвокат просил суд вынести по делу оправдательный приговор.

Вместе с тем государственным обвинением суду представлены исчерпывающие доказательства причастности мужчины к инкриминируемым деяниям.

Также удовлетворено исковое заявление стороны потерпевших о взыскании с подсудимого 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.