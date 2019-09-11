В Волгограде пенсионер с ружьем грозился убить соседа





Заявление в полицию об угрозе убийством поступило от 35-летнего жителя Дзержинского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, мужчина сообщил правоохранителям, что вечером на улице возле дома у него произошел конфликт с соседом. В ходе ссоры последний зашел в свою квартиру и вернулся с ружьем, направил его на заявителя и стал высказывать угрозы убийством.

Потерпевший позвонил в полицию, и прибывшие на место происшествия сотрудники ППС задержали подозреваемого – 61-летнего пенсионера. Установлено, что конфликт между мужчинами произошел из-за давних неприязненных отношений. У подозреваемого изъято ружье, происхождение которого предстоит установить полицейским. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - хулиганство и угроза убийством. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.



