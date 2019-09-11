В Волгограде пенсионер с ружьем грозился убить соседа

Происшествия 11.09.2019 15:04
744 0
11.09.2019 15:04
Заявление в полицию об угрозе убийством поступило от 35-летнего жителя Дзержинского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, мужчина сообщил правоохранителям, что вечером на улице возле дома у него произошел конфликт с соседом. В ходе ссоры последний зашел в свою квартиру и вернулся с ружьем, направил его на заявителя и стал высказывать угрозы убийством.
Потерпевший позвонил в полицию, и прибывшие на место происшествия сотрудники ППС задержали подозреваемого – 61-летнего пенсионера. Установлено, что конфликт между мужчинами произошел из-за давних неприязненных отношений. У подозреваемого изъято ружье, происхождение которого предстоит установить полицейским. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - хулиганство и угроза убийством. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Реклама
Популярное по теме
05.09.2019 13:07
12370 11
15.08.2019 11:15
24259 4
Волжанка поверила мошеннику и потеряла на «бирже» больше миллиона11.09.2019 14:43
Происшествия 11.09.2019 14:43
559 1 Обсудить
В Волгограде легковушка столкнулась с автобусом и троллейбусом (ВИДЕО)11.09.2019 10:17
Происшествия 11.09.2019 10:17
2935 9 Обсудить
На склоне Мамаева кургана в Волгограде нашли мину10.09.2019 15:05
Происшествия 10.09.2019 15:05
895 2 Обсудить
Полцентнера наркотиков изъяли полицейские под Волгоградом10.09.2019 12:00
Происшествия 10.09.2019 12:00
1124 6 Обсудить
В Волгограде водитель легковушки из-за приступа эпилепсии пострадал в ДТП10.09.2019 11:43
Происшествия 10.09.2019 11:43
1394 6 Обсудить
Шесть человек пострадали в лобовом ДТП на трассе "Москва-Волгоград"10.09.2019 11:30
Происшествия 10.09.2019 11:30
2057 2 Обсудить
«Ни капли осадков»: в Волгоградской области огонь прошелся по 20 га леса10.09.2019 09:54
Происшествия 10.09.2019 09:54
2923 3 Обсудить
В Волгоградской области горит лес09.09.2019 20:42
Происшествия 09.09.2019 20:42
4250 0 Обсудить
Два человека погибли и один пострадал в сгоревшем доме под Волгоградом09.09.2019 17:08
Происшествия 09.09.2019 17:08
2300 0 Обсудить
В Волгограде разыскивают педофила по рисунку09.09.2019 14:13
Происшествия 09.09.2019 14:13
9489 2 Обсудить
В Волгограде из-за пожара в лифтерной эвакуируют жильцов девятиэтажки09.09.2019 10:59
Происшествия 09.09.2019 10:59
2886 0 Обсудить
В Волгоградской области навстречу друг другу вылетели две фуры: двое погибших08.09.2019 20:15
Происшествия 08.09.2019 20:15
10574 3 Обсудить
В Волгоградской области в столкновении "Лады Калины" и фуры погибли 3 человека08.09.2019 16:40
Происшествия 08.09.2019 16:40
4127 1 Обсудить
В Волгограде рядом с Центральным рынком горел павильон депутата08.09.2019 11:44
Происшествия 08.09.2019 11:44
7505 13 Обсудить
В Волжском в ДТП погиб водитель-лихач и ранены шесть человек07.09.2019 17:37
Происшествия 07.09.2019 17:37
27710 0 Обсудить
Реклама