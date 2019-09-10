





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: разбитая вдрызг дорога в Краснооктябрьском районе омрачила начало учебного года, Городищу задали четкий курс на продолжение комплексного благоустройства, по 20 лет за марихуану грозит двум подельникам из Среднеахтубинского района и другие темы дня.





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