Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде разбитая дорога к школе омрачает начало учебного года

Аналитика 10.09.2019 20:00
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10.09.2019 20:00



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: разбитая вдрызг дорога в Краснооктябрьском районе омрачила начало учебного года, Городищу задали четкий курс на продолжение комплексного благоустройства, по 20 лет за марихуану грозит двум подельникам из Среднеахтубинского района и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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