



По итогам обработки почти 98% протоколов на выборах губернатора лидирует Андрей Бочаров. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ЦИК РФ, кандидат от «Единой России» на данный момент получает 77,11% голосов. У Алексея Бурова (КПРФ) – 11,25%, у Владимира Рублева (ЛДПР) – 6,21%, у Сергея Полещука («СР») – 3,33%.

На выборах в облдуму, по предварительным данным, «Единая Россия» получает около 48% голосов, КПРФ – около 19%, ЛДПР – около 14%, «Справедливая Россия» - около 8%.