Выборы 09.09.2019 07:02
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09.09.2019 07:02
По итогам обработки почти 98% протоколов на выборах губернатора лидирует Андрей Бочаров. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ЦИК РФ, кандидат от «Единой России» на данный момент получает 77,11% голосов. У Алексея Бурова (КПРФ) – 11,25%, у Владимира Рублева (ЛДПР) – 6,21%, у Сергея Полещука («СР») – 3,33%.
На выборах в облдуму, по предварительным данным, «Единая Россия» получает около 48% голосов, КПРФ – около 19%, ЛДПР – около 14%, «Справедливая Россия» - около 8%.
Из восьми городских одномандатных округов партия власти получает места в семи. Так, в Тракторозаводском округе лидер – Владимир Ефимов, в Краснооктябрьском – Алексей Волоцков, в Дзержинском округе №14, по предварительным данным, побеждает Андрей Таев, в Дзержинском округе №15 – Ирина Соловьева («ЕР»), в Центральном – Алексей Рыгин («ЕР»), в Советском – Руслан Шарифов («ЕР»), в Кировском – Станислав Коротков. И только в Красноармейском округе победа достается лидеру реготделения «Справедливой России» Дмитрию Калашникову.
В ряде сельских районов области, по предварительной информации, мандаты также получают единороссы. Так, в Жирновском округе побеждает Павел Иванов («ЕР»), в Городищенском – Борис Коротков («ЕР»), в Урюпинском - Сергей Горняков, в Новоаннинском – Илья Кошкарев, в Михайловском – Олег Савченко («ЕР»).
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