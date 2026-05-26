



25 мая президент Владимир Путин подписал закон, дающий право детям и родителям военнослужащих с инвалидностью, на дополнительный отпуск. Льгота положена бойцам, получившим увечья и продолжившим службу в рядах ВС РФ.

- Согласно действующим ранее нормам, жена или муж военнослужащего могут взять отпуск одновременно с ним. Закон устанавливает, что такая возможность также появится у родителей и детей (в том числе совершеннолетних) холостых военнослужащих. Документ распространяется на участников специальной военной операции из числа инвалидов I или II группы, решивших после ранения продолжить военную службу на отдельных воинских должностях, - сообщает «Парламентская газета».

В Госдуме отметили, что такого рода ветераны требуют особого внимания и ухода. Дополнительное время поможет близким поддержать бойца как в плане содействия в медицинских и реабилитационных мероприятиях, так и с точки зрения психологического восстановления и социальной адаптации.

