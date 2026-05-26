Перед Последним звонком такси в Волгограде подорожало в два раза





В Волгограде по уже сложившейся традиции во время массовых мероприятий подорожало такси. По словам горожан, перед началом школьных линеек цены у популярных агрегаторов изменились в два раза!

Так, путь от Семи Ветров в Дзержинском районе до стадиона «Волгоград Арена» - в Центральном оценили не в привычные 400, а в 800 рублей. По мнению горожан, резкий виток цены сделали не только из-за классического утреннего ажиотажа, но и из-за Последнего звонка.

Прямую зависимость стоимости такси такси от программы городских мероприятий или погоды горожане замечали уже не раз. Цена поездок по городу, по их словам, поднимается даже после незначительных осадков. Тем не менее, представители агрегаторов подобную связь отрицают.

