



Парк «Гидростроитель» в Волжском сегодня, 26 мая, окажется практически в полном распоряжении выпускников. Организуя праздничную программу, его сотрудники решили ограничить вход всем остальным горожанам.

- В целях безопасности с 14:00 до 22:00 войти в парк смогут только выпускники, - предупредили в администрации города-спутника. – В 17:00 здесь начнется большая развлекательная программа.

В 13:00 в Волжском также перекроют движение по улице Рихарда Зорге – от Комсомольской до площади Комсомольской.

- С 21:10, после завершения мероприятия, школьников начнут развозить по домам на дополнительных автобусах № 2у и № 14, - отметили в администрации.

Последний звонок сегодняшним утром прозвенел для 35,5 тысяч школьников со всего региона. Уже в скором времени девяти – и одиннадцатиклассников ждут выпускные экзамены. Основной этап ОГЭ стартует со 2 июня, первый ЕГЭ запланирован на понедельник, 1 июня.

Фото Павла Мирошкина