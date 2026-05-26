



Волгоградские дачники ждут первого урожая черешни. По словам горожан, в этом году погода хоть и направляла в регион апрельские заморозки, деревья все же не поскупились на плоды.

- И клубника, и черешня начинают поспевать. Еще пару недель при хорошем солнышке, и будем снимать пробу, - пишут волгоградские дачники. – К счастью, в этом году в мае не было возвратных заморозков, и деревья плодоносят весьма активно.

Лотки с черешней тем временем заполонили и прилавки волгоградских магазинов. Правда, пока горожанам доступен лишь привозной продукт. За килограмм калиброванной турецкой сладости с покупателей просят 900 рублей. А вот в магазине «ВкусВилл» 775 рублей стоит всего полкило спелой черешни.

Немалый выбор сегодня представлен также в овощных лавках и на рынках. Правда, рассчитывать на более низкие цены здесь не приходится. За 100 граммов плодов, будто срисованных с картинки, придется заплатить 190 рублей.

С середины мая в Волгограде вовсю торгуют клубникой. В ближайшие недели к сбору доспевшей ягоды готовятся и местные фермеры.

