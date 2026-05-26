Динамовцы в числе сильнейших бойцов страны





На чемпионате и первенстве России по смешанным боевым единоборствам (ММА), прошедших в Сочи, спортсмены волгоградского «Динамо» – воспитанники ГАУ ДО ВО СШОР – завоевали полный комплект наград.

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 45 регионов России. В этой конкурентной борьбе волгоградские атлеты подтвердили высокий уровень подготовки и мастерство, продемонстрировав достойные результаты.





Победителями в своих весовых категориях стали:

Сайд‑Селим Муцураев – в весовой категории до 52,2 кг, также удостоенный Кубка «За волю к победе»;

Эльдар Багатыров – в весовой категории до 56,7 кг.

Серебряную медаль получил Всеволод Тарасов в весовой категории до 52,2 кг. Бронзовую награду завоевал Айдемир Гусейнов в весовой категории до 77,1 кг.

Подготовку спортсменов осуществлял тренер Насыр Гусейнов. Его методический подход и индивидуальный подбор тактики для каждого бойца сыграли ключевую роль в достижении высоких результатов.

Успешное выступление динамовцев ещё раз подтвердило высокий уровень волгоградской школы ММА и её конкурентоспособность на общероссийском уровне.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Динамо» Волгоград