Главное

Не просто викторина, а старт в профессии: как в Волжском реализовали проект «Точка опоры» Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля

Актуально

«Нас травят ради криптомиллионов»: жители Кременской просят у Бастрыкина защиты от майнинг-фермы экс-мэра Волгограда

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

Федеральные новости

Федеральные новости
 Экс-глава Новочеркасска Лысенко ответит за взятку в виде земли и дома на ней
Новочеркасский городской суд принял в производство уголовное дело в отношении бывшего главы Новочеркасска Юрия Лысенко. Экс-градоначальника, сообщает Привет-Ростов, обвиняют в получении взятки в крупном размере. – По версии следствия, в...
Федеральные новости
 Традиционный Сабантуй отменили в Саратовской области
В Саратовской области приняли решение об отмене традиционного Сабантуя. Как сообщает ИА «СарИнформ», ежегодный праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ, был запланирован на 6 июня и должен был состояться...
Общество

Травить, нельзя оставить? Ихтиолог - о том, реально ли уничтожить мошку в Волгоградской области

Общество 26.05.2026 08:05
0
26.05.2026 08:05


Отбиваясь от полчищ комаров и не отстающего от них гнуса, горожане из года в год задаются одним и тем же вопросом – реально ли избавиться от насекомых навсегда? Исключить их из мира природы и с облегчением забыть? О возможности подобных перспектив корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у ихтиолога Сергея Яковлева.

- Начнем с того, что комар и мошка живут в совершенно разных условиях. Личинки мошки находятся в водостоках и являются одним из лучших кормов для молоди рыбы. Если мы уберем их, то разрушим всю пищевую цепочку. Все же хотят, чтобы рыба была? – задается вопросом Сергей Яковлев. – Но, убирая какое-то звено, мы запускаем нарушения по всей цепочке - ничем хорошим это точно не закончится.

Попытки уничтожения мошки волгоградский ихтиолог называет борьбой с ветряными мельницами – не просто опасными для всей экосистемы, но и откровенно бесполезными.

- С комаром вести борьбу рационально, так как он живет в мелководных стоячих водоемах – порой даже в оставшейся после разлива луже, - отмечает Сергей Яковлев. – Обычно в этих местах не так много рыбы. К тому же, современные препараты для обработки водоемов уже не столь токсичны. А вот борьба с мошкой – нерациональна и, откровенно говоря, бесполезна. Так как личинки находятся на течении, любой препарат будет тут же разноситься по всему водоему. Его концентрация снизится, а, значит, говорить об эффективности нам не придется.


Уже не первый год в ответ на стандартные слова волгоградцев о том, что «в наше время никакой мошки в регионе не было», ихтиолог говорит однозначно – на территории Волгоградской области гнус всегда был, есть и будет.

- В детстве и деревья были большими, и помидоры – более красными, - заявляет специалист. – На самом деле насекомые водились в наших краях всегда, и в этом нет совершенно никаких сомнений.

На днях к атакующим волгоградцев комарам присоединилась и первая мошка. По словам биолога Николая Онистратенко, проявить себя во всей красе гнус сможет уже в первых числах июня.

- Если в ближайшее время случится снижение уровня воды, а теплая погода сохранится, мы можем ожидать массового вылета гнуса в первой декаде июня и основного обилия двукрылых примерно через 3-4 недели после этого, - сказал он в беседе с корреспондентами ИА «Высота 102».

Фото сгенерировано с помощью ИИ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.05.2026 12:38
Общество 26.05.2026 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2026 12:34
Общество 26.05.2026 12:34
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2026 12:01
Общество 26.05.2026 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2026 11:21
Общество 26.05.2026 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2026 10:50
Общество 26.05.2026 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2026 10:44
Общество 26.05.2026 10:44
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2026 10:03
Общество 26.05.2026 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2026 09:52
Общество 26.05.2026 09:52
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2026 09:45
Общество 26.05.2026 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2026 09:12
Общество 26.05.2026 09:12
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2026 08:23
Общество 26.05.2026 08:23
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2026 08:05
Общество 26.05.2026 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2026 07:44
Общество 26.05.2026 07:44
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2026 07:20
Общество 26.05.2026 07:20
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2026 07:06
Общество 26.05.2026 07:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:38
Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра ВолгоградаСмотреть фотографии
12:34
На Волгоград обрушился мощный ливень с ветромСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде арестовали имущество подследственного блогера УльяноваСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде на площадке ЦПКиО начнут выращивать подводную клубникуСмотреть фотографии
11:56
Россияне закупаются портативными колонками для отдыха за городомСмотреть фотографии
11:40
«Каустик» проиграл, но избежал прямого вылетаСмотреть фотографии
11:21
Под Волгоградом отложили открытие фестиваля из-за надвигающегося штормаСмотреть фотографии
11:16
Самокатчик и водитель электровелосипеда попали под колеса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:50
В Волгограде спеет первый урожай черешни. За сколько ее продают в магазинах?Смотреть фотографии
10:03
Закрытый парк и дополнительные автобусы: Волжский отметит Последний звонок масштабным праздникомСмотреть фотографии
09:52
Владимир Путин ввёл спецотпуск для детей и родителей военных с инвалидностьюСмотреть фотографии
09:45
В Волгоградской области для 35 тысяч выпускников звенит Последний звонокСмотреть фотографии
09:14
СОБР задержал пособников незаконного игорного бизнеса в Волгограде и ТюмениСмотреть фотографииCмотреть видео
09:12
Перед Последним звонком такси в Волгограде подорожало в два разаСмотреть фотографии
08:44
174 волгоградских предприятия применяли передовые технологииСмотреть фотографии
08:23
Динамовцы в числе сильнейших бойцов страныСмотреть фотографии
08:05
Травить, нельзя оставить? Ихтиолог - о том, реально ли уничтожить мошку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:44
Волжская ГЭС приступила к снижению сбросов водыСмотреть фотографии
07:20
Украинские дроны облетели стороной Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:06
Волгоградцу спасли едва не отрезанный болгаркой палецСмотреть фотографии
06:47
Резкое снижение температур ждет волгоградцев в последнюю неделю маяСмотреть фотографии
06:27
В Камышине создали стихийный мемориал в память о погибших студентах Старобельского колледжаСмотреть фотографии
06:03
Волгоградская окрошка: как создавалось блюдо, и сколько оно стоит сейчасСмотреть фотографии
21:20
Закрыли дело и выставили счёт водителю BMW после наезда на волгоградкуСмотреть фотографии
21:12
Волгоградская область – призёр первенства России по пляжному гандболуСмотреть фотографии
20:37
Под Волгоградом отменён семимесячный карантин по бруцеллезуСмотреть фотографии
20:09
«Нас травят ради криптомиллионов»: жители Кременской просят у Бастрыкина защиты от майнинг-фермы экс-мэра ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:28
Экс-глава Новочеркасска Лысенко ответит за взятку в виде земли и дома на нейСмотреть фотографии
19:10
СК: волгоградка жгла ребенка и держала его в ледяном бассейнеСмотреть фотографии
19:10
Волгоград с Турцией связал прямой рейс «Уральских авиалиний»Смотреть фотографии
 