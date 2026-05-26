



Отбиваясь от полчищ комаров и не отстающего от них гнуса, горожане из года в год задаются одним и тем же вопросом – реально ли избавиться от насекомых навсегда? Исключить их из мира природы и с облегчением забыть? О возможности подобных перспектив корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у ихтиолога Сергея Яковлева.

- Начнем с того, что комар и мошка живут в совершенно разных условиях. Личинки мошки находятся в водостоках и являются одним из лучших кормов для молоди рыбы. Если мы уберем их, то разрушим всю пищевую цепочку. Все же хотят, чтобы рыба была? – задается вопросом Сергей Яковлев. – Но, убирая какое-то звено, мы запускаем нарушения по всей цепочке - ничем хорошим это точно не закончится.

Попытки уничтожения мошки волгоградский ихтиолог называет борьбой с ветряными мельницами – не просто опасными для всей экосистемы, но и откровенно бесполезными.

- С комаром вести борьбу рационально, так как он живет в мелководных стоячих водоемах – порой даже в оставшейся после разлива луже, - отмечает Сергей Яковлев. – Обычно в этих местах не так много рыбы. К тому же, современные препараты для обработки водоемов уже не столь токсичны. А вот борьба с мошкой – нерациональна и, откровенно говоря, бесполезна. Так как личинки находятся на течении, любой препарат будет тут же разноситься по всему водоему. Его концентрация снизится, а, значит, говорить об эффективности нам не придется.





Уже не первый год в ответ на стандартные слова волгоградцев о том, что «в наше время никакой мошки в регионе не было», ихтиолог говорит однозначно – на территории Волгоградской области гнус всегда был, есть и будет.

- В детстве и деревья были большими, и помидоры – более красными, - заявляет специалист. – На самом деле насекомые водились в наших краях всегда, и в этом нет совершенно никаких сомнений.

На днях к атакующим волгоградцев комарам присоединилась и первая мошка. По словам биолога Николая Онистратенко, проявить себя во всей красе гнус сможет уже в первых числах июня.

- Если в ближайшее время случится снижение уровня воды, а теплая погода сохранится, мы можем ожидать массового вылета гнуса в первой декаде июня и основного обилия двукрылых примерно через 3-4 недели после этого, - сказал он в беседе с корреспондентами ИА «Высота 102».

Фото сгенерировано с помощью ИИ