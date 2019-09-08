Явка 100%: в СИЗО №1 Волгограда завершилось голосование на выборах губернатора (ВИДЕО)

Выборы 08.09.2019 12:27
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08.09.2019 12:27
В следственном изоляторе №1 Волгограда, где содержатся подозреваемые в совершении преступлений, находящиеся под следствием, голосование на выборах губернатора и депутатов облдумы завершилось к полудню по местному времени. Явка составила 100%. Как сообщил ИА "Высота 102" начальник ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Волгоградской области Евгений Василенко, в списках избирателей здесь числилось 263 человека, все они изъявили желание воспользоваться своим избирательным правом. Для этого в режимном учреждении было оборудовано место для голосования, куда подследственных приводили группами по несколько человек. Избирательный участок открылся в 8 утра, а уже к 9:30 проголосовавших было около 70 человек. Как организованы выборы в СИЗО №1, сегодня посмотрел уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков. Его сопровождал начальник УФСИН России по Волгоградской области Александр Просвернин. Омбудсмен посетил избирательный участок, понаблюдал за процессом, а потом пообщался с проголосовавшими. По словам Ростовщикова, нарушений прав человека на этом избирательном участке не допущено, других нарушений не зафиксировано. О выборах в условиях принудительной изоляции - в эксклюзивном видеоматериале "Высоты 102".
По данным УФСИН России по Волгоградской области сегодня, 8 сентября, право проголосовать на выборах губернатора, депутатов облдумы и органов местного самоуправления реализуют более 1200 человек, которые содержатся на территории Волгоградской области в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме СИЗО. Возможность проголосовать получат и лица, которые находятся под домашним арестом. В уголовно-исполнительной инспекции сегодня числится около 160 таких граждан.
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