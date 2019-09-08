Выборы

Опубликованы первые данные о явке на выборы в Волгоградской области

Выборы 08.09.2019 11:05
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08.09.2019 11:05


По состоянию на 10 утра явка избирателей Волгоградской области на выборы составила 5,65%, сообщает ИА «Высота 102». По данным облизбиркома, самая высокая явка - в Николаевском районе (12,04%), Чернышковском районе (11,3%), Алексеевском районе (11,08%). Избирательные участки открылись в 8 утра. Сегодня в Волгоградской области выбирают губернатора и депутатов регионального парламента. 
Для сравнения, в 2014 году, когда в Волгоградской области также проходили выборы губернатора и депутатов облдумы, явка на 10.00 была практически идентична - 5,5% избирателей. Наиболее активно и с тем же успехом тогда голосовали в Алексеевском районе — 11,08%. В лидерах по явке на 10 утра были Ольховский район — 10,89%, и Старополтавский район — 10,59%.

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