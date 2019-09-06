







Сегодня в очередной раз садоводы и жители СНТ «Мичуринец» обнаружили задымление большой свалки, расположенной по-соседству с их участками. Как сообщила ИА «Высота 102» член СНТ Ольга Попова, чей дом находится в непосредственной близости от замусоренного оврага, по улицам дачного массива разносится едкий дым с химическим запахом – балка завалена тоннами строительных отходов.

«В правлении СНТ заказали грузовики с песком, которым сейчас пытаются засыпать места, где тлеет дым. Но, боюсь, этой машины не хватит – очагов, из которых вырываются белые клубы, несколько. В пожарную службу мы не звоним – в прошлые разы нам дали понять, что если нет открытого огня, то к нам никто не приедет. Но дышать нам уже не НГчем», - рассказывает Ольга Попова.

Напомним, в начале июня несанкционированная свалка в СНТ «Мичуринец», расположенном рядом с улицей Шурухина, горела в течение трех дней. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.



