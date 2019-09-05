В Волго-Ахтубинской пойме объявлен карантин из-за пожирателя ясеней





Карантинная фитосанитарная зона по ясеневой изумрудной златке установлена в границах Сахарного участкового лесничества на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, площадь карантинной зоны составляет 8 766 га. Здесь запрещается ввоз, вывоз, использование и реализация подкарантинной продукции, зараженной ясеневой изумрудной златкой.

Как ранее сообщало информагентство, карантинный вредитель был обнаружен в лесах Сахарного участкового лесничества Среднеахтубинского района Волгоградской области. Златка ясеневая изумрудная узкотелая поселилась на участке общей площадью 180,6 га. Всего площадь ясеневых насаждений, а также насаждений с участием ясеня, на которых возможно распространение златки, составляет 1029,7 га. Специалисты волгоградского филиала ФБУ "Рослесозащита" в августе текущего года уведомили комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области об обнаружении вредителя для объявления карантина на данной территории и принятия срочных мер по уничтожению или подавлению численности этого вида насекомых. Ранее, напомним, этот вредитель был обнаружен на острове Сарпинский.



