В Волго-Ахтубинской пойме объявлен карантин из-за пожирателя ясеней

Экология 05.09.2019 17:23
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05.09.2019 17:23
Карантинная фитосанитарная зона по ясеневой изумрудной златке установлена в границах Сахарного участкового лесничества на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, площадь карантинной зоны составляет 8 766 га. Здесь запрещается ввоз, вывоз, использование и реализация подкарантинной продукции, зараженной ясеневой изумрудной златкой.
Как ранее сообщало информагентство, карантинный вредитель был обнаружен в лесах Сахарного участкового лесничества Среднеахтубинского района Волгоградской области. Златка ясеневая изумрудная узкотелая поселилась на участке общей площадью 180,6 га. Всего площадь ясеневых насаждений, а также насаждений с участием ясеня, на которых возможно распространение златки, составляет 1029,7 га. Специалисты волгоградского филиала ФБУ "Рослесозащита" в августе текущего года уведомили комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области об обнаружении вредителя для объявления карантина на данной территории и принятия срочных мер по уничтожению или подавлению численности этого вида насекомых. Ранее, напомним, этот вредитель был обнаружен на острове Сарпинский.
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