



Андрей Бочаров потратил на свою избирательную кампанию около 9,3 миллиона рублей и сохранил лидерство среди кандидатов по объему средств на данные цели. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств включительно по 29 августа, опубликованные на сайте облизбиркома, глава региона использует личные деньги для ведения кампании и не пользуется пожертвованиями от юридических и физических лиц. Самые крупные расходы глава региона понес 25 июля и 16 августа – тогда со счета его фонда было списано по 3,5 и 3,2 миллиона рублей соответственно. В другие дни сумма потраченных средств варьировалась от 400 до 57 тысяч рублей. Для сравнения: по данным на 22 августа эта цифра была меньше - около 8 миллиона рублей.

На втором месте по затратам на избирательные кампании – кандидат от ЛДПР Владимир Рублев. Он не пожалел на себя почти 5 миллионов собственных рублей. Еще один кандидат в губернаторы Волгоградской области Алексей Буров, который баллотируется на пост главы региона от КПРФ, расстался с 68 тысячами 100 рублями, смело потратив их на агитацию. Сергей Полещук – кандидат в губернаторы Волгоградской области от «Справедливой России», смог выделить на презентацию своей персоны для избирателей всего 26 тысяч 815 рублей и 80 копеек.



