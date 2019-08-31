Волгоградский «Ротор» всухую проиграл лидеру первенства ФНЛ из Москвы – 0:2

Спорт 31.08.2019 20:54
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31.08.2019 20:54
Сегодня волгоградский «Ротор» на стадионе "Волгоград Арена" уступил лидеру первенства ФНЛ, «Торпедо» из Москвы со счетом 0:2. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», игра у волгоградских футболистов не задалась с самого начала. Из-за ошибки обороны в ворота «Ротора» влетел мяч уже на 5-й минуте. Быстрый гол не заставил волгоградцев собраться и их действия в дальнейшем демонстрировали растерянность и несогласованность.
Игроки «Торпедо» не сбавляли заданный тон и были на голову выше противника. С преимуществом московской команды прошел и второй тайм. Не помогли волгоградцам и несколько замен, на которые пошли тренеры. Единственно опасный момент, который "Ротору" удалось создать у ворот соперника, случился едва ли не на последней минуте матча. Но ситуацию спас вратарь "Торпедо". Второй гол в ворота бело-голубых был отправлен в добавленное время.
Сегодняшний матч посетили 36219 человек. Это больше, чем было на игре «Ротора» и «Шинника» - 33417 человек. "Ротор" остался на третьем месте в турнирной таблице первенства ФНЛ.
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