



Чтобы собрать первоклассника в школу, в Волгоградской области родители в среднем потратили 11 тысяч 866 рублей на мальчика и 16 тысяч 336 рублей на девочку. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование Росстата. Но с набором канцелярских товаров (в среднем около 4 тысяч рублей) сборы первоклассника в школу обошлись, соответственно, еще дороже – около 16 тысяч для мальчика и более 20 тысяч рублей для девочки.

Среди регионов ЮФО дешевле всего собрать первоклассника в школу в Калмыкии – с учетом канцелярских принадлежностей для мальчиков вышло 15 тысяч 68 рублей, для девочек – 18 тысяч 476 рублей. Самый дорогой в плане сборов ребенка в школу Краснодарский край. На первоклассника родители здесь потратили в среднем 19 тысяч 233 рубля, на первоклассницу – 22 тысячи 219 рублей.

В среднем по России, чтобы собрать в школу мальчика потребуется 18500,99 руб., девочку – 22956,27 руб.

Регионы с самыми дорогими наборами для мальчика – Чукотский автономный округ (24875,00 руб.), Камчатский край (24387,71 руб.), Ненецкий автономный округ (23024,14 руб.), Хабаровский край (22957,02 руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (22808,40 руб.). Для девочек – Камчатский край (31737,82 руб.), Хабаровский край (30508,55 руб.), Чукотский автономный округ (29545,97 руб.), Ненецкий автономный округ (29373,19 руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (28549,58 руб.).

Дешевле всего собрать в школу мальчика в Республике Ингушетия (13458,64 руб.), Орловской области (13872,50 руб.), Омской области (13928,82 руб.), Республике Алтай (13944,26 руб.), Забайкальском крае (14530,01 руб.). Девочку - в Республике Алтай (15967,83 руб.), Омской области (17519,31 руб.), Республике Ингушетия (17560,21 руб.), Республике Мордовия (18933,96 руб.), Забайкальском крае (19019,04 руб.).

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"Набор первоклассника" включает в себя для мальчика брюки (2 шт.), сорочка (3 шт.), джемпер (1 шт.), туфли детские летние (1 шт.), ботинки, полуботинки (1 шт.), костюм спортивный (1 шт.), кроссовые туфли (1 шт.), носки (5 шт.), футболка (3 шт.), рюкзак, ранец (1 шт.), авторучка шариковая (5 шт.), карандаш чернографитный (5 шт.), набор фломастеров 12 цветов (1 шт.), альбом для рисования (1 шт.), учебное пособие, дидактический материал, рабочая тетрадь (5 шт.), тетрадь школьная (4 шт.).

Для девочки: платье, сарафан (2 шт.), блузка (3 шт.), юбка (2 шт.), джемпер (1 шт.), туфли детские летние (1 шт.), ботинки, полуботинки (1 шт.), колготки (3 шт.), костюм спортивный (1 шт.), кроссовые туфли (1 шт.), носки (5 шт.), футболка (3 шт.), рюкзак, ранец (1 шт.), авторучка шариковая (5 шт.), карандаш чернографитный (5 шт.), набор фломастеров 12 цветов (1 шт.), альбом для рисования (1 шт.), учебное пособие, дидактический материал, рабочая тетрадь (5 шт.), тетрадь школьная (4 шт.).



