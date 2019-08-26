Успеть прочитать: ожидаемые экранизации популярных книг для разных возрастов

Культура 26.08.2019 16:32
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26.08.2019 16:32
В новом сезоне нас ждут экранизации, сюжеты которых основаны на популярных книгах. Осталось совсем немного времени, чтобы успеть прочитать всё до выхода фильмов. Читателям ИА «Высота 102» поможет в этом подборка от «Читай-города».
Бернадетт Фокс бесследно исчезла за два дня до Рождества. За день до отъезда в семейный круиз в Антарктиду, обещанный дочери в награду за отличную учебу. Окружающие привыкли к странностям Бернадетт: она почти не выходит из дому, не ухаживает за газоном, отказывается заседать в родительском комитете, школьных мамашек называет не иначе как «мошкарой» и сорит деньгами так, как будто они ничего не значат.
Еще она не снимает темных очков, однажды заснула на диване в аптеке и… организацию всех бытовых дел поручила удаленному виртуальному помощнику в Индии!
Ее муж Элджи — компьютерный гений из «Майкрософт» — честно пытается понять, что происходит с женой, но слишком редко бывает дома: совещания, командировки и вечный аврал на работе не оставляют времени на семью.
Куда же пропала Бернадетт? Стала жертвой несчастного случая? Покончила с собой? Никто не знает, что с ней случилось, но все уверены: ее больше нет в живых. Все, кроме пятнадцатилетней Би, которая в поисках мамы готова добраться до самого Южного полюса.
В экранизации книги главную роль исполнит двукратная обладательница «Оскара» Кейт Бланшетт.
В маленьком провинциальном городке Дерри много лет назад семерым подросткам пришлось столкнуться с кромешным ужасом - живым воплощением ада.
Прошли годы... Подростки повзрослели, и ничто, казалось, не предвещало новой беды. Но кошмар прошлого вернулся, неведомая сила повлекла семерых друзей назад, в новую битву со Злом. Ибо в Дерри опять льется кровь и бесследно исчезают люди.
Ибо вернулось порождение ночного кошмара, настолько невероятное, что даже не имеет имени...
Фильм «Оно 2», основан на одноименном произведении Стивена Кинга и продолжает историю, начатую в нашумевшей экранизации 2017 года.
Роман, который лауреат Пулитцеровской премии Донна Тартт писала более 10 лет, — огромное эпическое полотно о силе искусства и о том, как оно — подчас совсем не так, как нам того хочется — способно перевернуть всю нашу жизнь. 13-летний Тео Декер чудом остался жив после взрыва, в котором погибла его мать. Брошенный отцом, без единой родной души на всем свете, он скитается по приемным домам и чужим семьям — от Нью-Йорка до Лас-Вегаса, — и его единственным утешением, которое, впрочем, чуть не приводит к его гибели, становится украденный им из музея шедевр голландского старого мастера.
В фильме снялись Николь Кидман, Джеффри Райт, Сара Полсон и Финн Вулфхард. 13-летнего Тео сыграл Оакс Фегли, взрослого — Энсел Эльгорт. Премьера уже в сентябре этого года.
По утрам старик Петсон любит подольше поспать — хотя бы до семи часов. А кот Финдус не может прожить без утренней разминки, которая начинается в четыре утра. Всё бы ничего, но друзья живут в одной комнате.
Премьера мультфильма в РФ – 19 сентября.
Эти и другие книги можно купить в магазинах «Читай-город» ( www.chitai-gorod.ru )
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