На юге Волгограда женщину выбросили из окна





Следователи устанавливают все детали и роли участников шокирующий истории, в результате которой молодую женщину выбросили из окна второго этажа. Как сообщил ИА "Высота 102" следователь следственного отдела по Красноармейскому району СУ СКР по региону Никита Доброскокин, пострадавшая провела в реанимации трое суток и скончалась. На данный момент известно, что в одной из квартир дома по ул. 40 лет ВЛКСМ отдыхала компания примерно из 5-6 человек. Все распивали спиртное, но в какой-то момент между двумя женщинами произошел конфликт. Одна из участниц застолья выразила свое презрительное отношение к другой даме, которая, по ее словам, слишком много пьет, ведет разгульный образ жизни, является никудышней матерью. Известно, что претензии женщины отчасти были обоснованы - вторую участницу конфликта за асоциальный образ жизни лишили родительских прав на детей. Словесный конфликт в итоге закончился трагически: лишенную родительских прав женщину избили и выбросили из окна. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают, кто конкретно это сделал. Участники этой истории дают противоречивые показания.



