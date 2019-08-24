В Волгограде возрожденный баннер кандидата-коммуниста возбудил кандидата-жириновца





Кандидат в депутаты Волгоградской областной думы Михаил Воронов, который баллотируется по Краснооктябрьскому одномандатному округу №13, пожаловался на своего соперника по округу в ТИК. Как стало известно ИА «Высота 102», представитель ЛДПР взбудоражен сразу тремя обстоятельствами, ровно столько он настрочил челобитных в избирательную комиссию. Так, Михаил Воронов считает, что Михаил Таранцов, кандидат в областную думу от КПРФ незаконно ведет свою агитацию. Предметом возмущения жириновца стал агитационный материал, который Таранцов размещал во дворах домов по договорам с рекламными компаниями и оплачивал их услуги из своего избирательного фонда. Также Михаила Воронова возбудил многострадальный баннер с лозунгом «За Таранцова!», который закреплен на фасаде дома №117 по проспекту Ленина. Этот самый баннер, который, как известно, среди бела дня похитили работники управляющей компании «Сигма-юг», теперь не дает покоя и Воронову, между прочим, депутату Волжской городской думы, вероятно, уже так много сделавшего для волжан, что теперь решившего осчастливить своим депутатством и жителей Краснооктябрьского района. Напомним, на месте похищенного появился новый плакат, но теперь те, кому, вероятно, ненавистно любое упоминание кандидата-коммуниста, решили пойти другим путем.









Между тем, наглядного агитационного материала Михаила Таранцова во дворах Краснооктябрьского района почти не осталось – листовки сорваны неизвестными практически везде. По данному поводу Михаил Таранцов уже обратился с заявлением в правоохранительные органы, однако, конечно же, уничтожителя листовок кандидата-коммуниста не нашли. На днях Таранцову отказали три рекламные фирмы в установке его билбордов на улицах района. Неизвестные вандалы при этом не трогают агитационный материал другого кандидата в депутаты облдумы – единоросса Алексея Волоцкова. Его лик с обещанием лучшей жизни красуется буквально на каждом киоске в Краснооктябрьском районе, а его билбордам, где он кстати, «стыдливо» укрывает факт родства с «Единой Россией», отданы лучшие места в Краснооктябрьском районе.

«Наезд» кандидата-жириновца на кандидата-коммуниста, к слову, может быть совсем не случайным. Как известно, один из депутатов областной думы от ЛДПР не так давно открыто признался в поддержке «Единой России». Так что можно предположить, кто стоит за Михаилом Вороновым.

Между тем, кандидату-жириновцу, который «наябедничал» на своего соперника-коммуниста, стоило бы более внимательно отнестись к себе, а точнее, к своей декларации о доходах. На днях ТИК Дзержинского района уличил Михаила Воронова в предоставлении недостоверных сведений. В частности, эти факты касались «забывчивости» жириновца относительно остатков на банковских счетах. Так, Воронов указал остаток в размере более 5 миллионов рублей, а оказалось, что там всего более 2 тысяч рублей. Как говорится, и не заметил, как потратил какие-то жалкие миллионы.

Также Воронов «забыл» о доходе, полученным в УК «Альянс-Капитал». И совершенно не захотел упоминать о моторной лодке, гидроцикле и трех прицепах для лодки.

Теперь эти укрытые кандидатом сведения будут обнародованы и на информационных бюллетенях, которые разместят на избирательных участках.











