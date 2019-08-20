Расследования

В Волгограде суд смягчил наказание участнику «перестрелки» возле ночного клуба

Расследования 20.08.2019 19:27
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20.08.2019 19:27


Сегодня вступил в силу приговор по громкому делу о стрельбе возле ночного клуба «ЛОФТ» в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу областного суда, в апелляционной инстанции принято решение изменить приговор  виновнику – гражданину Бухаткину. Ранее  Центральный  районный суд приговорил Бухаткина к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Сегодня суд, исключив из осуждения указание на незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, снизил назначенное окончательное наказание до 4 лет 9 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии особого режима. 
Согласно материалам суда, в декабре 2016 года Бухаткин А.Б., находясь возле ночного клуба «ЛОФТ» в Волгограде, в ходе конфликта с иными лицами выстрелил из незаконно приобретенного им ранее боевого пистолета в С., причинив тем самым тяжкий вред здоровью последнего. После чего Бухаткин А.Б.  с имевшимся при нем оружием с места преступления скрылся.

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