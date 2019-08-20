Согласно материалам суда, в декабре 2016 года Бухаткин А.Б., находясь возле ночного клуба «ЛОФТ» в Волгограде, в ходе конфликта с иными лицами выстрелил из незаконно приобретенного им ранее боевого пистолета в С., причинив тем самым тяжкий вред здоровью последнего. После чего Бухаткин А.Б. с имевшимся при нем оружием с места преступления скрылся.
Расследования 20.08.2019 19:27
1135 2
20.08.2019 19:27
Сегодня вступил в силу приговор по громкому делу о стрельбе возле ночного клуба «ЛОФТ» в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу областного суда, в апелляционной инстанции принято решение изменить приговор виновнику – гражданину Бухаткину. Ранее Центральный районный суд приговорил Бухаткина к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Сегодня суд, исключив из осуждения указание на незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, снизил назначенное окончательное наказание до 4 лет 9 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Согласно материалам суда, в декабре 2016 года Бухаткин А.Б., находясь возле ночного клуба «ЛОФТ» в Волгограде, в ходе конфликта с иными лицами выстрелил из незаконно приобретенного им ранее боевого пистолета в С., причинив тем самым тяжкий вред здоровью последнего. После чего Бухаткин А.Б. с имевшимся при нем оружием с места преступления скрылся.
Согласно материалам суда, в декабре 2016 года Бухаткин А.Б., находясь возле ночного клуба «ЛОФТ» в Волгограде, в ходе конфликта с иными лицами выстрелил из незаконно приобретенного им ранее боевого пистолета в С., причинив тем самым тяжкий вред здоровью последнего. После чего Бухаткин А.Б. с имевшимся при нем оружием с места преступления скрылся.
Реклама
Популярное по теме
06.08.2019 15:22
26096 29
06.08.2019 12:40
23345 45
25.07.2019 11:46
22879 43
Волгоградский облсуд разрешил экс-депутату гордумы поменять место жительства20.08.2019 13:28
Расследования 20.08.2019 13:28
5957 10 Обсудить
Обвиняемый в убийстве двоих человек в Волгоградской области захотел домой19.08.2019 16:32
Расследования 19.08.2019 16:32
2835 0 Обсудить
В Волгограде задержаны серийные грабители пожилых женщин18.08.2019 11:32
Расследования 18.08.2019 11:32
9449 0 Обсудить
Волгоградца задержали за скупку орденов и знаков нацистской Германии16.08.2019 09:18
Расследования 16.08.2019 09:18
7660 17 Обсудить
"Привет от беглого олигарха?": "Красный Октябрь" в Волгограде пытались взять "на абордаж"15.08.2019 18:14
Расследования 15.08.2019 18:14
18871 5 Обсудить
В Волгограде возбудили уголовное дело по факту гибели 2-летней девочки в бассейне15.08.2019 11:10
Расследования 15.08.2019 11:10
3674 4 Обсудить
В Волгоградской области пьяницу-водителя отправили в колонию строгого режима15.08.2019 09:47
Расследования 15.08.2019 09:47
1984 0 Обсудить
Выбросившую в Волгограде тело младенца в мусорный контейнер мать-убийцу будут лечить14.08.2019 15:24
Расследования 14.08.2019 15:24
5695 0 Обсудить
В Волгограде зять из Ростова-на-Дону убил тещу и ранил шурина ради квартиры14.08.2019 11:11
Расследования 14.08.2019 11:11
4145 1 Обсудить
В Волгограде карманница похищала деньги у больных14.08.2019 09:31
Расследования 14.08.2019 09:31
4411 7 Обсудить
В Волгограде полицейские ищут свидетелей падения ствола дерева на девушку13.08.2019 09:49
Расследования 13.08.2019 09:49
2806 4 Обсудить
«Счастье привалило»: экскаваторщика из Волгоградской области ждет расплата за банковскую ошибку12.08.2019 10:40
Расследования 12.08.2019 10:40
6502 14 Обсудить
В Волгограде супружескому дуэту «черных риэлторов» грозит 10 лет за махинации09.08.2019 20:10
Расследования 09.08.2019 20:10
4345 1 Обсудить
Находка трех патронов обернулась для волгоградца судимостью09.08.2019 17:19
Расследования 09.08.2019 17:19
3680 5 Обсудить
В Волгограде лжериэлтора осудили за обман доверчивых клиентов09.08.2019 14:36
Расследования 09.08.2019 14:36
1383 2 Обсудить
Реклама