



Сегодня вступил в силу приговор по громкому делу о стрельбе возле ночного клуба «ЛОФТ» в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу областного суда, в апелляционной инстанции принято решение изменить приговор виновнику – гражданину Бухаткину. Ранее Центральный районный суд приговорил Бухаткина к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Сегодня суд, исключив из осуждения указание на незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, снизил назначенное окончательное наказание до 4 лет 9 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Согласно материалам суда, в декабре 2016 года Бухаткин А.Б., находясь возле ночного клуба «ЛОФТ» в Волгограде, в ходе конфликта с иными лицами выстрелил из незаконно приобретенного им ранее боевого пистолета в С., причинив тем самым тяжкий вред здоровью последнего. После чего Бухаткин А.Б. с имевшимся при нем оружием с места преступления скрылся.