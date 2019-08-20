Политика 20.08.2019 17:24
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20.08.2019 17:24
О старте программы обновления материально-технической базы школы и детских садов объявил губернатор Волгоградской области. В ходе конференции реготделения партии «Единая Россия» Андрей Бочаров сегодня заявил, что в течение 2020 – 2022 годов старые крыши школ будут отремонтированы, сообщает ИА «Высота 102». В бюджете региона на будущий год, как распорядился глава региона, должно быть изыскано финансирование на данные цели. Власти муниципальных районов с этой задачей самостоятельно, как отметил губернатор, не справятся.
Также Бочаров дал распоряжение профильным ведомствам проработать вопрос модернизации систем освещения образовательных учреждений – в частности, учебных классов. В большинстве школ региона со дня их постройки как подчеркнул Бочаров, материально-техническая база не обновлялась. Поэтому данное направление в ближайшие годы будет одним из приоритетных для исполнительной власти региона. В своем выступлении Андрей Бочаров также коснулся других важных отраслей жизни региона, в которых ожидаются преобразования. Это строительстве дорог, сельское хозяйство, развитие инфраструктуры, системы здравоохранения и др.
По итогам конференции местные единороссы приняли предвыборную программу реготделения партии. Во многом она перекликается с направлениями работы администрации региона. Говорили также о морально-этических вопросах предвыборной кампании, в частности – поведении кандидатов. Борцов за мандаты призвали не давать пустых обещаний и быть готовыми ответить за каждое свое слово.
Депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко, принявшая участие в конференции, считает озвученное губернатором предложение уделить внимание образовательным учреждениям весьма своевременным. «Лично у меня не прошло ни одной встречи с гражданами, на которой бы мне не говорили о необходимости привести в соответствие инфраструктуру того или иного образовательного учреждения. В целом, предвыборная программа реготделения партии - абсолютно реалистичная. От ее реализации зависит улучшение качества жизни наших людей», - отметила Анна Кувычко.
До единого дня голосования остается менее трех недель. За губернатора и депутатов облдумы жители региона проголосуют 8 сентября.
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