Скандальный худрук Волгоградского НЭТа покидает должность

Культура 19.08.2019 19:38
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19.08.2019 19:38
Сегодня стало известно, что заслуженный артист РСФСР Никита Ширяев покидает стены НЭТа. По информации ИА «Высота 102», контракт с режиссером не продлен. В областном комитете культуры ситуацию пока не комментируют. Театральному коллективу Никита Ширяев был представлен год назад - через несколько месяцев после того, как ушел из жизни основатель НЭТа Отар Джангишерашвили.
Деятельность Никиты Ширяева на посту худрука Нового экспериментального театра сопровождалась скандалами. У ценителей искусства были претензии к качеству его спектаклей, у творческого коллектива – к методам его руководства. Никиту Ширяева обвиняли в грубости и в травле артистов, а в начале года коллектив обратился к руководству региона с просьбой спасти театр от развала, к которому, по мнению актеров, неминуемо вел учреждение культуры Никита Ширяев.
Что касается журналистов, то представители местной прессы не раз выражали недоумение закрытостью нового руководителя НЭТа – за год работы он так и уделил внимание общению со СМИ.
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