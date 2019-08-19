Счетная палата России выяснила, что стало с пенсиями через полгода после реформы

Аналитика 19.08.2019 14:34
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19.08.2019 14:34
Счетная палата РФ подсчитала, на сколько увеличились пенсии россиян. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оперативный доклад о ходе исполнения федерального бюджета за первое полугодие 2019 года, так, назначенные пенсии увеличились на 0,8%. Начисленная заработная плата выросла на 1,8%, однако реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 1,3%. Согласно данным СП РФ, инфляция после мартовского пика в 5,3% в июне замедлилась до 4,7%.
Напомним, разработчики пенсионной реформы, которая вступила в действие с 1 января 2019 года, заверяли, что повышение пенсионного возраста необходимо в том числе и для того, чтобы поднять пособия по старости нынешним пожилым россиянам. При этом назывались разные цифры предстоящего повышения – от 1 тысячи рублей в месяц до 1 тысячи рублей в год. Однако первые полгода действия реформы показали, что на самом деле рост размера пособия по старости оказался мизерным.
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