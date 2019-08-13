



Полицейские просят помочь в установлении свидетелей и очевидцев происшествия, которое случилось еще в феврале прошлого года. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограда, 15 февраля 2018 года примерно в 12-15 часов 24-летняя волгоградка проходила возле дома № 56 по бульвару 30-летия Победы, где на нее упал ствол дерева. С тяжелыми травмами девушку доставили в больницу. В ходе расследования полицейские установили, что в период времени с 8 февраля по 9 февраля 2018 года 67-летний местный житель с целью заготовки древесины для своей дачи спиливал ножовкой ствол дерева у дома № 56 по бульвару 30-летия Победы. В результате чего верхние части ствола упали на волгоградку.

С целью выяснения дополнительных обстоятельств произошедшего сотрудники полиции устанавливают свидетелей и очевидцев данного происшествия. Всех, кто обладает информацией по данному факту, просьба обращаться по телефонам: (8442)93-75-02 - дежурная часть отдела полиции № 3; (8442)93-75-31 или 02.



