Общество 10.08.2019 16:38
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10.08.2019 16:38
Сегодня в Волгограде завершилось масштабное и долгожданное мероприятие «Международный парковый форум профессионалов индустрии: управление парками и общественными пространствами». В город-герой приехали почти 200 участников. Руководители и специалисты ведущих парков и отраслевых учреждений Москвы и Санкт-Петербурга, регионов России и стран СНГ, а также эксперты из Италии и Испании в течение двух насыщенных дней делились опытом. По выражению председателя Совета НКО « Ассоциация парков», директора московского парка «Сокольники» Андрея Лапшина, профессионалы смогли «обменяться, пообщаться и передать секретики». О том, как Волгоград, первым после Москвы, принимал Международный парковый форум и чем удивил гостей - в видеоматериале ИА «Высота 102».
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