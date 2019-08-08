В Волгоградской области главам 14 сельских поселений указали на мусор

Экология 08.08.2019 17:13
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08.08.2019 17:13
Обустроить контейнерные площадки для сбора отходов суд обязал руководителей 14 сельских поселений в Палласовском районе Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Максим Макашов, на выполнение указанных мероприятий органам местного самоуправления судом дан срок 1 месяц.
В рамках проведенной проверки было установлено, что на территории Палласовского района органами местного самоуправления не были приняты меры, направленные на исполнение полномочий, закрепленных за ними Федеральным законом "Об отходах производства и потребления". Во всех сельских поселениях района места (площадки) накопления ТКО созданы не были, реестр таких мест не велся, схема их размещения утверждена не была.
Отмеченные факты послужили основанием для внесения главам сельских поселений представлений об устранении выявленных нарушений. Однако с представлениями прокурора органы местного самоуправления не согласились, нарушения не устранили, что послужило основанием для решения этого вопроса в судебном порядке.
Палласовский районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.
Отметим, что аналогичные решения ранее были вынесены по Камышинскому и Старополтавскому районам.
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