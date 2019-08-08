Экология

В Волгоградской области главам 14 сельских поселений указали на мусор

Экология 08.08.2019 17:13
331 2
08.08.2019 17:13


Обустроить контейнерные площадки для сбора отходов суд обязал руководителей 14 сельских поселений в Палласовском районе Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Максим Макашов, на выполнение указанных мероприятий органам местного самоуправления судом дан срок 1 месяц.
В рамках проведенной проверки было установлено, что на территории Палласовского района органами местного самоуправления не были приняты меры, направленные на исполнение полномочий, закрепленных за ними Федеральным законом "Об отходах производства и потребления". Во всех сельских поселениях района места (площадки) накопления ТКО созданы не были, реестр таких мест не велся, схема их размещения утверждена не была.
Отмеченные факты послужили основанием для внесения главам сельских поселений представлений об устранении выявленных нарушений. Однако с представлениями прокурора органы местного самоуправления не согласились, нарушения не устранили, что послужило основанием для решения этого вопроса в судебном порядке.
Палласовский районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.
Отметим, что аналогичные решения ранее были вынесены по Камышинскому и Старополтавскому районам. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Под Волгоградом 18 сельских поселений обязали заняться мусорными площадками
09.07.2019 11:53
11090 5
В Волгограде возбудили дело о загрязнении территории химическими веществами
12.07.2019 12:29
14275 1
Режимы сброса воды на Волжской ГЭС подправили с учетом маловодья
10.07.2019 17:14
5497 3
Экология
08.08.2019 10:09
Экология 08.08.2019 10:09
2165 3 Обсудить

0
Далее
Экология
07.08.2019 09:51
Экология 07.08.2019 09:51
3385 6 Обсудить

0
Далее
Экология
05.08.2019 07:36
Экология 05.08.2019 07:36
7480 21 Обсудить

0
Далее
Экология
01.08.2019 15:31
Экология 01.08.2019 15:31
5717 5 Обсудить

0
Далее
Экология
31.07.2019 17:08
Экология 31.07.2019 17:08
3472 7 Обсудить

0
Далее
Экология
25.07.2019 09:49
Экология 25.07.2019 09:49
4734 2 Обсудить

0
Далее
Экология
22.07.2019 08:43
Экология 22.07.2019 08:43
3837 14 Обсудить

0
Далее
Экология
20.07.2019 13:43
Экология 20.07.2019 13:43
5635 0 Обсудить

0
Далее
Экология
18.07.2019 14:06
Экология 18.07.2019 14:06
4951 12 Обсудить

0
Далее
Экология
17.07.2019 12:34
Экология 17.07.2019 12:34
1381 1 Обсудить

0
Далее
Экология
17.07.2019 09:35
Экология 17.07.2019 09:35
2127 4 Обсудить

0
Далее
Экология
16.07.2019 13:36
Экология 16.07.2019 13:36
3531 5 Обсудить

0
Далее
Экология
12.07.2019 12:29
Экология 12.07.2019 12:29
14275 1 Обсудить

0
Далее
Экология
11.07.2019 16:13
Экология 11.07.2019 16:13
9171 0 Обсудить

0
Далее
Экология
11.07.2019 15:33
Экология 11.07.2019 15:33
2160 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:36
«Штраф 20 тысяч»: в Волгограде дошла до суда история с мальчиком, которого выгнали из троллейбусаСмотреть фотографии
17:19
Волжский «захватили» коммунистыCмотреть видео
17:13
В Волгоградской области главам 14 сельских поселений указали на мусорСмотреть фотографии
16:36
Глава облкомспорта обвинил федерацию футбола в вывозе детей из Волгоградской области Смотреть фотографии
16:32
Роскачество оценило «Личные кабинеты»Смотреть фотографии
16:14
В Волгограде фирму осужденного за взятку директора оштрафовали на полмиллиона рублей за коррупциюСмотреть фотографии
16:02
«Ростелеком» комплексно внедрит цифровые сервисы в школьном образованииСмотреть фотографии
15:25
В Волгоградской области из-за сломанного оборудования в ЦРБ пациентов направляли в частную клиникуСмотреть фотографии
15:10
Упавшую в колодец таксу спасли на «Красном Октябре» в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:36
В Волгоградской области открылась обновленная больницаСмотреть фотографии
14:15
Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Волгоградской области Смотреть фотографии
13:29
Ни одна роза не пострадает при реконструкции парка Гагарина в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:57
Мэрия Волгограда сэкономила на фейерверке ко Дню городаСмотреть фотографии
11:02
Банкиры посчитали размер «заначки» жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:47
В Волгоградской области пьяная мать оставила коляску с ребенком у подъезда и ушла спатьСмотреть фотографии
10:24
«Ехали с моря»: три человека погибли в лобовом ДТП на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
10:09
Товарищество огородников в Волгоградской области подавало селянам некачественную водуСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде иностранцы-нелегалы штамповали крышки для консервовСмотреть фотографии
08:18
В Волгограде подросток повеселился на крыше машиныСмотреть фотографии
20:14
«Высота 102»ТВ: В Волгограде спикер Госдумы зарядил местный политбомонд на взаимопонимание Смотреть фотографииCмотреть видео
18:00
«Подайте кандидату»: претенденты в депутаты Волгоградской облдумы экономят на выборахСмотреть фотографии
17:06
"Не судим не будет": избиратели узнают о прошлом кандидата в депутаты Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
15:08
Кремлевские чиновники скинули цену на колбасу волжского мясокомбинатаСмотреть фотографии
13:39
На встрече с председателем Госдумы в Волгограде женщины сделали акцент на пастельном и золотомСмотреть фотографии
13:31
На «Красном Октябре» в Волгограде отремонтировали подпорную стену главного спуска и тротуарыСмотреть фотографии
12:23
На мосту через Волжскую ГЭС на месте страшного ДТП снова столкнулись машиныСмотреть фотографии
11:55
Житель Волгограда купился на объявление о продаже лодочного мотора и потерял деньгиСмотреть фотографии
11:02
Спикер Госдумы России прибыл с визитом в ВолгоградСмотреть фотографии
09:51
В проблемном районе Волгоградской области произошли повторные вспышки АЧССмотреть фотографии
20:03
«Высота 102»ТВ: В Волгограде забили еще одну сваю на пути к большой мечте Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 