В Волгоградской области не нашлось желающих заработать миллиард на мусоре

Экономика 07.08.2019 11:03
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07.08.2019 11:03
Электронный аукцион на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов, объявленный ООО «Управление отходами-Волгоград», не состоялся из-за отсутствия заявок. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов.
Напомним, регоператор в сфере обращения с ТКО искал подрядчиков, которые бы занялись вывозом мусора и доставкой его на полигоны в период с 1 сентября 2019 до 31 декабря 2020 года. Речь шла о Центральной зоне обслуживания, в состав которой входят Городишенский, Котельниковский, Октябрьский, Светлоярский районы и Волгоград. За эти услуги регоператор готов был заплатить 1 миллиард рублей. Не исключено, что регоператор предпримет очередную попытку найти перевозчиков мусора.
Ранее, как сообщало ИА «Высота 102», Федеральная антимонопольная служба возбудила в отношении ООО «Управление отходами - Волгоград» антимонопольное дело. Поводом послужило письмо ФАС России и представленная по запросу УФАС ООО «Управление отходами - Волгоград» информация, из которой установлено, что региональный оператор в нарушение постановления Правительства РФ № 1133 от 03.11.2016 своевременно не провел торги на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов, по результатам которых формируются цены на эту услугу.
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