В Волгоградской области не нашлось желающих заработать миллиард на мусоре





Электронный аукцион на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов, объявленный ООО «Управление отходами-Волгоград», не состоялся из-за отсутствия заявок. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов.

Напомним, регоператор в сфере обращения с ТКО искал подрядчиков, которые бы занялись вывозом мусора и доставкой его на полигоны в период с 1 сентября 2019 до 31 декабря 2020 года. Речь шла о Центральной зоне обслуживания, в состав которой входят Городишенский, Котельниковский, Октябрьский, Светлоярский районы и Волгоград. За эти услуги регоператор готов был заплатить 1 миллиард рублей. Не исключено, что регоператор предпримет очередную попытку найти перевозчиков мусора.