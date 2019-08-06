Расследования

Жителю Новосибирска светит долгий тюремный срок за попытку сбыта 28 кг «дури» в Волгограде

Расследования 06.08.2019 14:44
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06.08.2019 14:44


Перед судом в Волгограде предстанет 35 летний житель Новосибирска за покушение на сбыт 27,7 кг синтетических наркотиков, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По версии следствия, обвиняемый с сентября 2012 года по январь 2013 года действовал в составе организованной группы, осуществлявшей продажу тяжелых синтетических наркотиков через магазины в сети Интернет. За содеянное ему грозит до 20 лет лишения свободы. Вину в инкриминируемых деяниях мужчина полностью признал.
Оперативное сопровождение осуществлялось УНК ГУ МВД России по Волгоградской области. Уголовное дело расследовалось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. 
Уголовное дело в отношении иных членов организованной группы выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.

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